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【窩輪部署】摩通推出首批 MSCI中國A50互聯互通指數輪證

股樓投資 12:04 2022/08/05

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摩通將發行首批與MSCI中國A50互聯互通指數掛鈎的認股證 ，率先提供直接追蹤A股指數的結構性產品，以助投資者更靈活掌握內地股市投資機遇及管理風險。新推出的產品包括總共10隻MSCI中國A50互聯互通指數認購及認沽證，將於8月8日正式上市。該行亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，環球股市今年以來受各國央行收緊貨幣政策、通脹升溫及經濟衰退憂慮等因素左右，反觀內地實施穩健的貨幣政策，同時針對各行業推出財政政策以穩定增長，A股上半年跌幅比個別歐美股市指數相對較少。MSCI中國A50互聯互通指數的行業配置較多元化，相關認股證有助投資者更全面管理A股風險。

瑞銀看好大灣區金融業發展 推薦10隻受惠股  詳情請看【下一頁

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

近日多家輪商發行MSCI中國Ａ50互聯互通指數的窩輪，將於下周開始交易。港交所（00388）聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，樂見香港市場的互聯互通產品生態圈更趨多元化，為尋求中國投資機遇的投資者提供更豐富的選擇。港交所期待與持份者們繼續攜手提升香港作為國際投融資和風險管理中心的吸引力。

【長和系】長和確認正洽售 尚乘數科母企股份  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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撰文 : 李尚毅

摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 美股

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