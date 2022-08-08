【宏觀術數@iM網欄】恒生銀行風水談趣

炎炎紅羊劫月總歸過去，惟願「天涼好個秋」。6月初提及丁未月紫微斗數四化星為巨門星化忌，和流年武曲星化忌，雖然在星盤中並不相會合，但卻恰好代表坤卦和乾卦，地和天二卦化忌，也同屬和財帛相關連，月內恆指再下跌一千多點，投資者或多少有損失。而今年斗數和財富有關的四化星，除了武曲（主動以行動求財）化忌和巨門化忌（坤卦象土地，加上化忌，也和口舌生財扯上關係，更有另外一顆流年的天府化科星。天府在斗數象徵銀行和庫存，化為科星財代表代表信用和信譽，於壬干四化中正是用以應付武曲化忌帶來的財困和周轉問題時，信用和庫存自然更形重要，為解救的方式之一。從宏觀角度來看，今年銀行的營運情況，對社會的影響也會比往年重要。

近日恒生銀行（00011）公布中期業績，半年盈利倒退46%，算是較差的消息，主要因金融市場波動以及投資意欲疲弱，令其財富郎理業務收入下跌達81%跌幅，及人壽保險業氛受市場不利影響，與及內地商業房地產行業再融資的風險增加等等。

業務上的理由以外，本欄嘗試從風水玄學上檢視一下。

恒生銀號早於1933年創立由幾位華人創辦，後來發展成香港主要零售銀行集團。早年創辦人篤信風水，老香港都會記得早期不少分行的大門，都特別側開對正兩條馬路交滙十字路口，在風水上稱為「三煞位」的選擇。而銀行總行布局和早年發展也和風水學有緊密關連。在1960年代初，銀行重建於現時總行旁邊，因某些原因原來風水師無法負責而換了另一位名師布局，及後1965年受到明德銀號擠提引發危機，被逼賣盤給滙豐（00005），往後發展卻更興隆。其中的風水得失雖很有研究價值，因已事過境先行略過。想一提的是前後兩位風水前輩派別所用元運是不同的，分別為筆者介紹過的三元九運和二元八運，如果同時熟悉兩套系統配合學理便可從布局中看到當中玄秘，惟涉及理論稍多。

本欄重點還是活在當下放眼目前，以現時格局為重。現時大樓是於八十年代重建並於1991年落成且改開正門。兩套元運都已屬七運樓。依玄空飛星為雙星到山格局，組合利於銀行本身以零售客戶為主，旺人丁即客戶多，門向也有旺星配合形勢及行業。背後有國金一期，並有二條行人天橋連接，前面有一條天橋連接中環街市，於八運背靠艮宮有山符合，再後方有水，符合零正。格局上雖仍有其他缺點但旺財星是無疑的，難怪乎二十年間每每業績比母公司還好。

▲ 圖：恆生銀行總行（Photo credit : 維基百科）

今年流年飛星五黃入中，變成二黑病符星臨向，今年風水的確略差。加上去年舊中環街市重修後重新營運初期的一些措施，都對附近格局有影響。農曆七月份流月五黃入中和流年重疊伏吟會是較差的一個月份。不過整體格局其實下元運內仍屬上佳，明年和後年旺星重臨，盈利表現應該會比較好， 惟明年山星稍差，恐怕內部人事變動會很大或有大裁員等情況。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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