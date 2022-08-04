  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 23:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】匯豐策略師：股市漲勢將結束　籲買美元

股市 22:22 2022/08/04

分享：

分享：

【環球經濟】匯豐策略師：股市漲勢將結束　籲放棄股票和政府債券、轉收藏美元

美國聯儲局上月加息0.75厘，至2.25至2.5厘；英倫銀行緊隨加息，今日（4日）宣布加息0.5厘至1.75厘，並料英國經濟第四季將踏入衰退。HSBC滙豐 （00005） 策略師Max Kettner認為，今年夏季環球市場的漲勢即將結束，建議投資者減持股票和政府債券，並在經濟增長風險趨大時買入美元。

美國股市在7月創下2020年以來的最佳單月表現，由於收益強勁和儲局放慢加息步伐，市場投資者恢復信心，債券收益率回落。然而，滙豐策略師表示，經濟增長將回穩、並且通脹將大幅下降只是「一廂情願」的預期。強調周期性增長指標表明，增長正明顯下行，從基本面來看，情況只會變得更差。

該行策略團隊認為，現時風險資產市場的定價與他們的周期性增長指標非常不一致，債券和股票都可能面臨新的壓力。他們對股票、高收益信貸和發達市場主權債務持「最大減持」態度，並表示在當前環境下「唯一可選擇的資產」為美元現金頭寸。Kettner認為，股票更看重價值型而非增長，在各地區策略中，減持美國股票，但會在估值水平更具吸引力時購買發達市場的政府債券。

近日滙豐策略師、高盛及桑福德伯恩斯坦均警告稱，隨著宏觀經濟數據持續惡化，以及市場盈利預測被下調，近期股市的強勁反彈不會持續下去。

相關文章：

【美股焦點】標指近1個月彈逾8%、惟大行未改看淡　料後市受盈利下調與基金走資拖累

【美股焦點】瑞信：經濟須呈「L型」溫和衰退　才能解決通脹

實習記者：張巧怡

美元 經濟數據表現 美股 英國 加息 美國聯儲局 滙豐控股（00005） 美國

上一篇文章

【加密貨幣】Coinbase早段一度升逾四成　與貝萊德合作提供加密貨幣服務

下一篇文章

【港股夜期+ADR】阿里美股高港2%　夜期升151點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】阿里美股高港2%　夜期升151點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股高港2%　夜期升151點（不斷更新）
【港產美股】尚乘數科HKD瀉34%依然為市值第五大金融股　沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」
【港產美股】尚乘數科HKD瀉34%依然為市值第五大金融股　沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」
【會計監管】會計師鄭善斌遭會計師公會譴責及罰款
【會計監管】會計師鄭善斌遭會計師公會譴責及罰款
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元
【美股市況】資金避險　日本防衛省：中國軍演期間發射飛彈可能飛越過台灣上空（不斷更新）
【美股市況】資金避險　日本防衛省：中國軍演期間發射飛彈可能飛越過台灣上空（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款