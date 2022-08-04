【美股焦點】匯豐策略師：股市漲勢將結束　籲買美元

▲ 【環球經濟】匯豐策略師：股市漲勢將結束 籲放棄股票和政府債券、轉收藏美元

美國聯儲局上月加息0.75厘，至2.25至2.5厘；英倫銀行緊隨加息，今日（4日）宣布加息0.5厘至1.75厘，並料英國經濟第四季將踏入衰退。HSBC滙豐 （00005） 策略師Max Kettner認為，今年夏季環球市場的漲勢即將結束，建議投資者減持股票和政府債券，並在經濟增長風險趨大時買入美元。

美國股市在7月創下2020年以來的最佳單月表現，由於收益強勁和儲局放慢加息步伐，市場投資者恢復信心，債券收益率回落。然而，滙豐策略師表示，經濟增長將回穩、並且通脹將大幅下降只是「一廂情願」的預期。強調周期性增長指標表明，增長正明顯下行，從基本面來看，情況只會變得更差。

該行策略團隊認為，現時風險資產市場的定價與他們的周期性增長指標非常不一致，債券和股票都可能面臨新的壓力。他們對股票、高收益信貸和發達市場主權債務持「最大減持」態度，並表示在當前環境下「唯一可選擇的資產」為美元現金頭寸。Kettner認為，股票更看重價值型而非增長，在各地區策略中，減持美國股票，但會在估值水平更具吸引力時購買發達市場的政府債券。

近日滙豐策略師、高盛及桑福德伯恩斯坦均警告稱，隨著宏觀經濟數據持續惡化，以及市場盈利預測被下調，近期股市的強勁反彈不會持續下去。

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實習記者：張巧怡