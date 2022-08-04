【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名

政府周四（4日）公布將於今年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作。

以上職位的申請者必須具備以下成績，方符合相關的入職條件：

（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或同等成績；

（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及

（三）《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的及格成績。

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上述職位的申請者並不會被自動安排參加綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，尚未具備所需的綜合招聘考試成績（或同等成績）的申請者，亦應報考是次綜合招聘考試的相關試卷。

公務員事務局發言人表示，綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試暫定於10月8日及15日在香港舉行，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可由周五（5日）起報名參加。

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持有大學學位，或符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2022至23學年獲取大學學位資格的人士，可申請參加是次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷及／或《基本法及香港國安法》測試試卷。

有意參加考試的人士可由明日起，透過公務員事務局網頁www.csb.gov.hk/chi/cre.html的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試申請書（CSB31（7/2022））報考。該申請書可從公務員事務局網頁下載，或從民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。申請人必須於八月十八日下午五時前（香港時間）遞交申請書。

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政府會在試場採取預防措施及社交距離措施，包括設置體溫監察站，所有考生和監考人員必須符合「疫苗通行證」的要求，並使用「安心出行」流動應用程式及戴上口罩，以及擴闊考生座位之間距離等。考試可能會分多日舉行，以減少每日在試場的考生人數。

為方便在香港以外地區升學或居住的考生，是次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試亦暫定於十二月十日在其他七個城市舉行，包括北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。有關詳情將於本年稍後時間在公務員事務局網頁內公布。現申請在香港應考的人士將不獲准再申請在香港以外地區應考。

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記者：陳詠妍