  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (五) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初創投資】政經不穩生意仍要做　初創9問9答吸投資者信心

科技 09:00 2022/08/05

分享：

分享：

台海局勢緊張，那天晚上人人屏息靜氣，看住屏幕對着手機，坐立不安。數天過去了，生活仍要繼續，Startup 分秒必爭，想到好的主意便要四出為資金頻撲。剛剛收到一個以香港為基礎的元宇宙計劃書，內裡加上9條 VC 的提問及回答建議，建立了對創始人及項目的基本認識，很值得與讀者們分享。

【創科獎項】首屆「HKMA/ HKT 環球創新獎」成立　配合國家「十四五」規劃　

【業務調整】Salesforce關閉香港辦事處　料將裁減數十名員工

1）你的公司解決了甚麼問題？
首先說明產品的定位及優勢，例如疫情關係，旅遊和展貿受到嚴重打擊。 用戶未來可投入虛擬世界，沈浸體驗任何一個度假勝地。另外，在虛擬香港城市可進行各項商易活動，同時連接到世界各大商品平台，以全新的虛擬貨幣進行交易，項目定位由香港出發而面向全球為主。

2）誰是你的競爭對手？
介紹競爭對手和市場狀況，建議以最為人熟悉對手為目標，例如主攻虛擬地產和遊戲的公司 Sandbox，並標示當中賣地收益。同時提及如何將實體商業搬遷到虛擬世界，另特別強調一個以電商為主的B2B2C 商貿平台還未在元宇宙出現。

3）為甚麼你會贏？
藉此題目介紹團隊及過往經驗，給予投資人信心；指出以香港全球金融中心作為出發點，包括擁有良好營商環境，及配合香港銳意發展科技的勢頭，必然有多間以 FinTech 為主的獨角獸出現，成功不言而喻。

【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力

【數碼轉型】拜仁慕尼黑足球會夥Adobe　加速球迷數碼體驗

4）你們的產品服務有甚麼技術門檻和技術含量嗎？
可以指出定位和佈局都是宏大的目標，絕對超乎一般人的能力及想像；而團隊擁有頂尖的工程技術人員，對底層區塊鏈技術經驗豐富，同時配合商業變現的規劃和執行能力，已經建立了史上最強的商業壁壘。

5）有了錢後，你打算怎麼做？
開始講述資源分配和刀刃在哪裡，包括加快研發速度，增聘工程人員，定好開發時間表及推出日期；另外重點建立與旅發局、貿發局各部門及機構的關係等，下一步將是組織市場推廣活動及公關策略。

6）介紹一下你自己和你的過往經歷？
讓投資人了解創始人的性格和經驗，可以由童年說起，學習生涯及社會體驗，更可同時提及如何認識其他共同創辦人，一起經歷某些事情，所以大家有著同一理想及目標。

7）你們公司負責營銷的人是誰，做了多少年，有甚麼背景？
營銷是公司收入來源，當然是投資人最關心的一環，營銷團隊的背景及策略是相當重要的；例如虛擬香港項目以地產及商貿為主，如果團隊包括這兩方面的人材及行業經驗，必然會額外加分。

8）你們公司負責技術的人是誰，做了多少年，有甚麼背景？
Show quali 的時候了，如創辦人有博士或碩士背景一定要提及，更要提出相關行業經驗，如超過10年大型網絡架構經驗，多家上市公司技術總監等，以客觀事實給予投資人更大的信心。

9）拿到錢後3年內打算怎麼發展？
最後的部份指出公司的願景和戰略方向，例如半年時間區塊鏈便可完成及上鏈，然後上交易所並開始預熱虛擬城市的地塊銷售；12 個月 A 輪融資開始，然後預備開展第二虛擬城市，店鋪和應用 API 等各種應用開始佈局入駐平台。 太遠的不要估計，例如兩年後開 5 個城市，三年開 15 個城市等資料已經足夠。
筆者加上最後一個問題，幾時是融資的最好時機？要配合天時地利人和嗎？台海局勢緊張又如何？或者可以馬上塑造第二個虛擬台灣。最唔適宜融資的時候就是資金短缺的時候，各位創業人士共勉之。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

相關文章

【科技初創】新世界發展攜手Microsoft香港　助國際初創企業立足大灣區
2022/07/27
【科技初創】新世界發展攜手Microsoft香港　助國際初創企業立足大灣區
數碼港夥貨品編碼協會　連繫初創研「貿易融資」及「智能營運」應用
2022/07/20
數碼港夥貨品編碼協會　連繫初創研「貿易融資」及「智能營運」應用
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
2022/06/09
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
【新奇職業】日企招募「人肉移動廣告專員」 背iPad漫遊澀谷邊賺錢
2022/06/01
【新奇職業】日企招募「人肉移動廣告專員」 背iPad漫遊澀谷邊賺錢

你可能感興趣

【科技初創】新世界發展攜手Microsoft香港　助國際初創企業立足大灣區
18:12 2022/07/27
【科技初創】新世界發展攜手Microsoft香港　助國際初創企業立足大灣區
數碼港夥貨品編碼協會　連繫初創研「貿易融資」及「智能營運」應用
12:14 2022/07/20
數碼港夥貨品編碼協會　連繫初創研「貿易融資」及「智能營運」應用
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
09:30 2022/06/09
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
區塊鏈 香港貿易發展局 網購平台 電玩手遊 虛擬貨幣 AR 創業 Fintech

下一篇文章

【生物科技】漸凍症不再是絕症？　英矽智能研AI平台分析數據　發現潛在治療靶點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【業務調整】Salesforce關閉香港辦事處　料將裁減數十名員工
【業務調整】Salesforce關閉香港辦事處　料將裁減數十名員工
【遊戲熱話】舊遊戲仍受歡迎　任天堂公布2022年第二季遊戲銷售榜
【遊戲熱話】舊遊戲仍受歡迎　任天堂公布2022年第二季遊戲銷售榜
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【生物科技】漸凍症不再是絕症？　英矽智能研AI平台分析數據　發現潛在治療靶點
【生物科技】漸凍症不再是絕症？　英矽智能研AI平台分析數據　發現潛在治療靶點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款