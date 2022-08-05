【初創投資】政經不穩生意仍要做　初創9問9答吸投資者信心

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台海局勢緊張，那天晚上人人屏息靜氣，看住屏幕對着手機，坐立不安。數天過去了，生活仍要繼續，Startup 分秒必爭，想到好的主意便要四出為資金頻撲。剛剛收到一個以香港為基礎的元宇宙計劃書，內裡加上9條 VC 的提問及回答建議，建立了對創始人及項目的基本認識，很值得與讀者們分享。
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1）你的公司解決了甚麼問題？
首先說明產品的定位及優勢，例如疫情關係，旅遊和展貿受到嚴重打擊。 用戶未來可投入虛擬世界，沈浸體驗任何一個度假勝地。另外，在虛擬香港城市可進行各項商易活動，同時連接到世界各大商品平台，以全新的虛擬貨幣進行交易，項目定位由香港出發而面向全球為主。
2）誰是你的競爭對手？
介紹競爭對手和市場狀況，建議以最為人熟悉對手為目標，例如主攻虛擬地產和遊戲的公司 Sandbox，並標示當中賣地收益。同時提及如何將實體商業搬遷到虛擬世界，另特別強調一個以電商為主的B2B2C 商貿平台還未在元宇宙出現。
3）為甚麼你會贏？
藉此題目介紹團隊及過往經驗，給予投資人信心；指出以香港全球金融中心作為出發點，包括擁有良好營商環境，及配合香港銳意發展科技的勢頭，必然有多間以 FinTech 為主的獨角獸出現，成功不言而喻。
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4）你們的產品服務有甚麼技術門檻和技術含量嗎？
可以指出定位和佈局都是宏大的目標，絕對超乎一般人的能力及想像；而團隊擁有頂尖的工程技術人員，對底層區塊鏈技術經驗豐富，同時配合商業變現的規劃和執行能力，已經建立了史上最強的商業壁壘。
5）有了錢後，你打算怎麼做？
開始講述資源分配和刀刃在哪裡，包括加快研發速度，增聘工程人員，定好開發時間表及推出日期；另外重點建立與旅發局、貿發局各部門及機構的關係等，下一步將是組織市場推廣活動及公關策略。
6）介紹一下你自己和你的過往經歷？
讓投資人了解創始人的性格和經驗，可以由童年說起，學習生涯及社會體驗，更可同時提及如何認識其他共同創辦人，一起經歷某些事情，所以大家有著同一理想及目標。
7）你們公司負責營銷的人是誰，做了多少年，有甚麼背景？
營銷是公司收入來源，當然是投資人最關心的一環，營銷團隊的背景及策略是相當重要的；例如虛擬香港項目以地產及商貿為主，如果團隊包括這兩方面的人材及行業經驗，必然會額外加分。
8）你們公司負責技術的人是誰，做了多少年，有甚麼背景？
Show quali 的時候了，如創辦人有博士或碩士背景一定要提及，更要提出相關行業經驗，如超過10年大型網絡架構經驗，多家上市公司技術總監等，以客觀事實給予投資人更大的信心。
9）拿到錢後3年內打算怎麼發展？
最後的部份指出公司的願景和戰略方向，例如半年時間區塊鏈便可完成及上鏈，然後上交易所並開始預熱虛擬城市的地塊銷售；12 個月 A 輪融資開始，然後預備開展第二虛擬城市，店鋪和應用 API 等各種應用開始佈局入駐平台。 太遠的不要估計，例如兩年後開 5 個城市，三年開 15 個城市等資料已經足夠。
筆者加上最後一個問題，幾時是融資的最好時機？要配合天時地利人和嗎？台海局勢緊張又如何？或者可以馬上塑造第二個虛擬台灣。最唔適宜融資的時候就是資金短缺的時候，各位創業人士共勉之。
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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長