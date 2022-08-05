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【美股業績】家樂氏次季收入勝預期 上調全年收入預測

股市 06:55 2022/08/05

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【美股業績】家樂氏次季收入勝預期

食品製造商家樂氏（Kelloggs）（美：K）公布截止7月2日第二季業績，銷售38.64億美元，按年增8.7%，優於市場預期6%；每股盈利0.96美元，按年倒退14.4%，派每股中期息0.59美元。

家樂氏收報73.82美元，跌0.2%。

家樂氏上調全年銷售增長介乎7%至8%，此前目標為4%，料需求持續，每股盈利上調至2%。

家樂氏料零食穀物下半年需求持續

以地區劃分，北美次季增長12%，料下半年冷凍食品供應改善；歐洲增長8%，料零食需求強勁；拉丁美洲增長錄9%，料價格彈性增加；亞洲、中東及非洲方面增長18%，料毛利率穩定。家樂氏指零食受品客薯片（Pringles）及米通品牌（Rice Krispies Treats）帶動，穀物受新興市場帶動，當中家樂氏穀物品牌（Kelloggs Masterbrand）上半年增長4%，粟米片品牌於巴西增長19%。

更多美股新聞，可閱覽【美股焦點】

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