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【生物科技】漸凍症不再是絕症？　英矽智能研AI平台分析數據　發現潛在治療靶點

科技 21:47 2022/08/04

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小圖：英矽智能創始人兼行政總裁Alex Zhavoronkov博士（後）、英矽智能香港區負責人潘穎博士（前中）、香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士（前右四）與主導這項漸凍症研究的英矽智能香港團隊。

科研企業陸續引入AI，盼為各種「致命絕症」找到良方，加快藥物研發進程。香港科技園公司夥伴企業英矽智能（Insilico Medicine）香港團隊表示，已透過實驗證實，透過旗下AI平台發現的28個靶點中，有18個能中度或強烈改善漸凍症的神經退化症狀，有望為「漸凍症」找出治療新方向。

  • 漸凍症學名為肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS），又稱盧伽雷氏症
  • 近年曾因「冰桶挑戰」 (lce Bucket Challenge）熱潮，令漸凍症廣受社會關注

英矽智能創始人兼行政總裁Alex Zhavoronkov、香港區負責人潘穎均指出，目前已獲批的漸凍症治療藥物只能延緩部分症狀，卻未能阻止機能喪失，因此漸凍症仍屬無法治癒的絕症，患者從確診起計僅有2至5年的平均預期壽命。

與國際合作 推動項目研究

他們表示，是次研究由英矽智能香港團隊主導，早在2016年起與多個國際合作夥伴，包括漸凍症研究項目團隊Answer ALS、翰霍普金斯大學醫學院、麻省總醫院和哈佛醫學院等，利用該公司的AI平台PandaOmics，從龐大數據庫中找到與漸凍症相關的基因，助降低藥物開發的成本及時間。該公司早前亦籌集了3.8億美元（約30億港元），推動創新生物醫藥科技的轉化。

  • 在藥物開發前期，研究人員必須先證實該AI平台發現到的基因與漸凍症存在一定關聯，有關基因才可以稱作漸凍症的「潛在治療靶點」
  • 「靶點」通常是指人體內及該疾病相關，可作為治療手段的基因

他們透露，透過其AI平台分析了來自公共數據庫的中樞神經系統（CNS） 樣本表達譜，以及來自AnswerALS項目，由誘導性多功能幹細胞分化成的運動神經元 （diMN）表達譜，結果從CNS和diMN樣本中，識別了17個高置信度靶點和11個新型治療靶點，共28個靶點。

研究人員進一步在模擬漸凍症最常見遺傳原因的「c9ALS果蠅模型」中，測試這些靶點：

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透過果蠅模型實驗發現，共有18個靶點能中度或強烈改善漸凍症的神經退化症狀，即為漸凍症的潛在治療靶點。當中更包含8個未有相關紀錄的基因，包括 KCNB2、KCNS3、ADRA2B 、NR3C1、P2RY14、PPP3CB、PTPRC及RARA。是次研究結果亦有於早前出版的《衰老神經科學前治》( Frontiers in Aging Neuroscience）雜誌上發表。

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目前該公司亦已開放數據予市場作「老藥新用」或研究新藥物，他透露，若為老藥新用的話，只要獲得批准，即可進行臨床測試階段；全新藥物則要由臨床前實驗做起，再進入臨床實驗，需時較長，至少需要五至六年。

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記者：張寶燕

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