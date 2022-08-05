【分析｜金管局接錢】金管局逢周三才大手接港元沽盤？　8月會否加最優惠利率？

▲ 【分析｜金管局接錢】周四接錢141億元、金額創加息周期以來新高 1個月HIBOR按日飆13點子 銀行界：本月加最優惠利率機會不大

金管局昨早承接本輪最大規模的單次港元沽盤141.61億港元後，令香港銀行體系總結餘降至1292.93億港元。港元減少下，本港銀行同業拆息（HIBOR，H）全線報升，與樓按相關的1個月港元拆息更升至1.43厘，創2020年4月27日的1.45厘後新高。以此計算的「H+1.3厘」按揭計劃的實際息率，已連續7日觸封頂息。

短年期美債息率飆 令港美息差再擴

上海商業銀行研究部主管林俊泓向本報表示，儲局過去兩次都加息0.75厘，近日有儲局官員表態考慮9月再加0.75厘，出乎市場預期，故短年期的美債孳息率急升，令港美息差再擴闊，帶來套息交易誘因，加上滙市是「T+2」交收，將近周末之時以美元做套息交易，有機會連同周六及周日的利息也可賺取，套息交易便因此活躍起來，令金管局單次接錢規模再擴大至100億港元以上。

金管局本周較上周更頻密「接錢」，林俊泓指，市場按接錢情況而調整預期，故最終所有年期的港元拆息上升，「因為市場會計算銀行體系總結餘何時會見到1000億元以下，目前很接近這種情況」，當銀行體系結餘降至1000億港元以下，港元拆息便可能會快速爬升，市場現階段正為此而早作準備。

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部亦表示，本周多名儲局官員再發聲強調要繼續加息來控制通脹，市場因而重新衡量美國加息的前景，使美滙及美息回升，3個月美元拆息更升至2008年以來新高，多隻主要貨幣兌美元本周均回落，港滙再觸弱方兌換保證水平不令人意外。

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接錢逾百億較多於美國時間周三發生

另外，假設單次接錢可逾100億港元，若連續10多天如此接錢，銀行體系總結餘豈非「清零」？

現實而言，接錢規模似有一些規律。翻查紀錄，金管局在今輪加息周期暫接錢29次，以百億規模計，對上一次是7月21日清晨，再對上一次是7月14日清晨，連昨晨所公布的接錢，都在美國紐約時間周三發生。

前文提及，接錢背後是套息交易活躍。所謂套息交易，即機構客借入平息貨幣，買入較高息貨幣，賺取息差。以大戶借入港元沽出，轉買美元為例，昨港元1個月拆息1.43厘，美元1個月拆息2.36厘，息差約0.92厘，投資者借入低息港元，換取美元後，鎖定美元高息存款，市場一般認為，計及成本約0.5厘後，便有獲利空間，由於港元與美元採用聯滙制度，滙率風險有限，有的亦以遠期鎖定滙率，以收套息效果。

滙市雖在周末、周日休市，惟也計算隔夜利息。有交易平台會在周五一併計算3天利息，計及滙市是「T+2」交收，故周三的未平倉頭寸會計算周五至周日的利息。

將此應用於港美貨幣套息交易，林俊泓指，美國時間周二及周三會有較多套息交易，故金管局要承接的港元沽盤才有較大金額，之後周四、周五套息交易便會回落，故「不會是天天都如此（百億元）規模接錢」。

總餘下跌後，息率會自然上升，是聯滙設計的一部份。林俊泓相信，當1個月港元拆息升至2厘，銀行有機會上調最優惠利率，但8月內1個月港元拆息見2厘機會不大：「以目前接錢速度，9月美國議息會議後有較大機會加P，屆時銀行體系總結餘應介乎500至700億元。」

銀行界：料9月議息後較大機會加P

在銀行上調P之前，林俊泓表示，不排除再有中小型銀行上調鎖息上限（P-cap），惟由於今輪加息周期美息升速較上一輪急，大行未必會跟隨上調鎖息上限。

大新銀行經濟研究及投資策略部則指，由於美國息率續升，以及香港銀行體系結餘持續減少，港元拆息將持續向上，而由於拆息與最優惠利率的差距持續收窄，不排除短期內會有銀行考慮上調最優惠利率或浮息貸款鎖息上限，主要視乎個別銀行的資金供求情況，若有銀行上調最優惠利率，料幅度以0.125厘或0.25厘的機會較大。

不過，讀者也要留意，左右銀行體系總結餘水平的，並非只有金管局按聯繫滙率機制執行強方或弱方兌換保證，尚有外滙基金票據的增發或贖回。

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記者：胡學能