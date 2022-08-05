▲ 【分析｜金管局接錢】周四接錢141億元、金額創加息周期以來新高 1個月HIBOR按日飆13點子 銀行界：本月加最優惠利率機會不大

金管局本港時間昨天（4日）清晨公布今輪美國加息周期中最大規模的單次承接港元沽盤，於紐約交易時段（美國時間周三）「接錢額」達141.61億港元，令香港銀行體系總結餘今日（5日）降至1292.93億港元。港元減少下，本港銀行同業拆息（HIBOR，H）昨全線報升，與樓按相關的1個月港元拆息更按日飆近13個基點至逾1.43厘，自2020年4月27日報逾1.45厘後新高。以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，昨連續7個報價日觸封頂息。

短年期美債息率飆 令港美息差再擴

上海商業銀行研究部主管林俊泓向本報表示，儲局過去兩次都加息0.75厘後，近日有儲局官員表態考慮9月再加0.75厘，這出乎市場預期，故短年期的美國國債孳息率急升，令港美息差再擴闊，帶來套息交易誘因，加上滙市是「T+2」交收，將近周末之時以美元做套息交易，有機會連同周六及周日的利息也可賺取，套息交易便因此活躍起來，令金管局單次接錢規模再擴大至100億港元以上。

金管局本周相較上周開始頻密「接錢」，林俊泓指，市場按接錢情況而作出預期，故最終所有年期的港元拆息昨上升，「因為市場會計算銀行體系總結餘何時會見到1000億元以下，目前很接近這種情況」，當銀行體系結餘降至1000億港元以下，港元拆息便可能會快速爬升，市場現階段正為此而早作準備。

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部亦表示，本周多名儲局官員再發聲強調要繼續加息來控制通脹，市場因而重新衡量美國加息的前景，使美滙及美息回升，3個月美元拆息更升至2008年以來新高，多隻主要貨幣兌美元本周均回落，港滙再觸弱方兌換保證水平不令人意外。

接錢逾百億較多於美國時間周三發生

讀者或會聯想，金管局昨日公布的單次接錢逾100億港元，若連續10多天有如此規模的接錢，銀行體系總結餘豈非「清零」？

但現實而言，接錢規模似有一些規律。翻查紀錄，金管局在今輪加息周期截至昨晨共29次接錢，對上一次接錢逾100億元是7月21日清晨所公布，再對上一次錄得逾100億元是7月14日清晨公布，連昨晨所公布的接錢，都在美國紐約時間周三發生。

前文提及，接錢背後是套息交易活躍。滙市世界的套息交易，是指投資者借入平息的貨幣，買入較高息貨幣，賺取息差。以投資者買入港元兌美元為例，港元1個月拆息逾1.43厘，美元1個月拆息2.36厘，息差約0.92厘，投資者借入低息港元，換取美元後，鎖定美元高息存款，市場一般認為，計及成本約0.5厘後，便有獲利空間，由於港元與美元採用聯滙制度，滙率風險有限，有的亦以遠期鎖定滙率，就可收套息效果。

滙市雖在周末、周日休市，惟也計算隔夜利息。有交易平台會在周五一併計算3天利息，計及滙市是「T+2」交收，故周三的未平倉頭寸會計算周五至周日的利息。

銀行界：料9月議息後較大機會加P

將此應用於港美貨幣套息交易，林俊泓指，美國時間周二及周三會有較多套息交易，故金管局要承接的港元沽盤才有較大金額，之後周四、周五套息交易便會回落，故「不會是天天都如此（百億元）規模接錢」。他相信，當1個月港元拆息升至2厘，銀行有機會上調最優惠利率，但本月內1個月港元拆息見2厘機會不大：「以目前接錢速度，9月美國議息會議後有較大機會加P，屆時銀行體系總結餘應介乎500至700億元。」

在銀行上調P之前，林俊泓表示，不排除再有中小型銀行上調鎖息上限（P-cap），惟由於今輪加息周期美息升速較上輪急，大行未必會跟隨上調鎖息上限。

大新銀行經濟研究及投資策略部則指，由於美國息率續升以及香港銀行體系結餘持續減少，港元拆息將持續向上，而由於拆息與最優惠利率的差距持續收窄，不排除短期內會有銀行考慮上調最優惠利率或浮息貸款鎖息上限，主要視乎個別銀行的資金供求情況，若有銀行上調最優惠利率，料幅度以0.125厘或0.25厘的機會較大。

不過，讀者也要留意，左右銀行體系總結餘的水平並非只有金管局按聯繫滙率機制執行強方或弱方兌換保證，尚有外滙基金票據的增發或贖回。

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記者：胡學能