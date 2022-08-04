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【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售

理財智慧 21:29 2022/08/04

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炎炎夏日不少人都會食雪糕、雪條降溫，但食物安全中心中心今日（4日）呼籲市民不要食用兩款法國進口雪糕，因為有關產品可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

有關產品資料如下：

產品名稱：Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
進口商：General Mills Hong Kong Limited


產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
進口商：General Mills Hong Kong Limited

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中心發言人表示，已聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。

市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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撰文 : 陳楚琨

產品 致癌物 食用安全 食安中心 污染 食品 歐盟 品牌 雪糕 法國

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