【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售

炎炎夏日不少人都會食雪糕、雪條降溫，但食物安全中心中心今日（4日）呼籲市民不要食用兩款法國進口雪糕，因為有關產品可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染。

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有關產品資料如下：

產品名稱：Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

進口商：General Mills Hong Kong Limited

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中心發言人表示，已聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。

市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。

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