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【科技巨頭】據報Meta擬首次發行公司債　規模或達100億美元

環球政經 20:49 2022/08/04

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據《彭博》報道，Facebook母公司Meta（美：META）計劃發行債券，是其首次發行公司債。

報道引述消息人士稱，Meta已委託摩根士丹利、摩根大通、美國銀行和巴克萊安排與潛在投資者進行電話會議。市場人士估計，Meta有能力發行總值500億美元的債券，這次發行金額可能為100億美元。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

據報道，Meta是標普500指數成分股中，不包括租賃債務外，18家沒有長期或短期債務公司之一。在Meta考慮發債之際，科技巨頭蘋果（美：AAPL）數天前才發債籌集了55億美元。

評級機構標普給予Meta的債務評級是AA-，穆迪則給予A1評級。

【延伸閱讀】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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