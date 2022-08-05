【生科股】百濟神州彈8%　上季收入增1.2倍至3億美元　季內淨虧損擴大兩成至5.7億美元

▲ 百濟神州上季收入增1.2倍至3億美元 季內淨虧損擴大兩成至5.7億美元

百濟神州 （06160） 公佈上季業績表現，上季產品收入接近3.05億美元，按年增長119.7%；季內錄得淨虧損5.71億美元，按年擴大19%。

百濟神州現彈8%，報112.4元。

公司表示，今年第二季度的全球銷售額增長，主要得益於自研產品百悅澤、百澤安以及安進授權產品銷售額增長。當中，百悅澤得益於在中國及美國的銷售額增長，上季銷售額按年增203%至近1.3億美元。

而百澤安在今年第二季度於中國的銷售額將近1.05億美元，按年增長40%，公司表示，隨著更多適應症被納入國家醫保藥品目錄，醫保報銷範圍擴大，新患者需求增加，料百澤安的市場滲透率和市場份額將取得持續增長。

百濟神州表示，預計新冠肺炎疫情所引起的全球衛生危機，將繼續對公司業務造成一定的負面影響，包括商業銷售、藥政溝通、檢查及申報、生產、臨床試驗患者入組、參與及數據公佈。

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記者：梁安琪