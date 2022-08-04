【英國加息】英倫銀行加息0.5厘　料第四季出現經濟衰退

英倫銀行周四（4日）宣布加息0.50厘，將利率上調至1.75%，這是創27年以來的最大單次加息，並預計英國將出現自金融危機以來最長的衰退。

英倫銀發布了對經濟增長的悲觀展望，表明最近的天然氣價格上漲導致英國和歐洲其他地區的經濟活動前景再次「顯著惡化」。該行預計，英國將在今年第四季度開始進入衰退，並將持續5個季度，今明兩年的家庭實際稅收和消費將急劇下降。

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英倫銀行預計，當地通脹將在10月「見預」，達13.3%，並在來年的大部分時間裡保持在較高水平，然後在2025年回落至2%的目標。

該行考慮9月開始發行價值約100億英鎊（121 億美元）的政府債券，但需獲得政策制定者的最終批准。

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責任編輯：黃苑筠