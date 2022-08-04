【俄烏戰爭】俄羅斯H&M開店出售庫存 料宣布退俄後損失近 2 億美元 重開即現長龍

多國在俄烏戰爭開始後制裁俄羅斯，不少外資企業，如麥當勞、宜家家居、NIKE等亦宣布撤出當地，不過，據路透社報導，近日國際時裝品牌H&M退俄近半年後，位於莫斯科和聖彼得堡的店舖在日前重開出售庫存，雖然H&M並非撤銷制裁，但門外有大批市民等待入場購物，現場人山人海。

H&M早前宣布關閉全綫在俄商店，近日決定最後一次敞開大門出售庫存「散貨」。俄羅斯工業及貿易部門上周四稱，H&M決定出售其在俄羅斯的資產，潛在買家可能是俄羅斯公司，或其他沒有加入制裁俄羅斯的國家。

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早在7月，H&M發言人宣布，將在8月重開於俄羅斯的實體店，出售剩餘的存貨，讓市民親身選購。今天商店重開後，當地市民希望H&M在正式撤出俄羅斯前把握最後購物的機會。

H&M是世界第二大時裝連鎖店，俄羅斯是H&M第六大市場，在當地本來擁有170間分店，並直接營運，而撤出俄羅斯後，該公司損失近2億美元（約15.6億港元），並有6,000名員工受影響。

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責任編輯：龍紀瑩