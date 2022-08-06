【清酒新世界@iM網欄】保留傳統的味道 皇國晴酒造．一

在日本的富山灣有一個會發光的沙灘，而且只在春天的時候才會發光，喜歡旅遊的人相信有聽過這個沙灘，每當海浪衝擊沙灘的時候，就能夠看到螢光藍色閃亮的美景，背後原因其實是有大量的螢烏賊被沖上海灘而形成這種美麗的景色。

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雖然產生這個現象有很多不同的原因，大家也紛紛熱烈地討論，但大多數的人認為是螢烏賊在產卵的時候會從深海浮到水面，不過在黑暗中很難分辨方向，所以才被沖上岸邊。

不過今天不是介紹螢烏賊，主要是想介紹一間新的酒造，這個酒造現在名為「皇國晴酒造」，酒造正是位於富山灣沙灘的正前方，兩者距離大約50米。皇國晴酒造建於1887年，位於富山縣黑部市東部的一個城鎮，酒造最大的特點就是釀酒所使用的水，同時也是日本唯一一間在酒造內湧出泉水的酒造，可望不可求！

下星期我再詳細介紹酒造的水，不過真的要說的是他們是很少數能夠非常好保存傳統釀造清酒方法的酒造，除了使用傳統釀酒的方法之外，清酒的香氣與口味也保留着傳統清酒該有的味道，有別現在很多新派清酒擁有的微碳酸及果香、花香等等。我要強調的是酒造並非不追求進步，而是他們認為在融入時代潮流的同時，更希望能夠珍惜傳承下來的東西，讓人們輕鬆飲用傳統而美味的清酒，當然在酒造工作的人員全都保存着這份態度及精神來釀酒。

皇國晴酒造旗下品牌「幻の瀧」的清酒味道濃郁而飽滿，香氣柔和，擁有非常飽滿的米香，由於酒造理想的清酒是能夠輕鬆飲用的關係，所以他們的清酒無論冷飲還是溫飲都非常美味。

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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