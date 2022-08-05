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【ET開市直擊】阿里業績勝預期怎部署　蘋果概念股翻身時機到？ （附Time code）

股市 11:05 2022/08/05

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阿里巴巴 （09988） 第二季業績出爐，季度經調整盈利跌3成至302.52億人民幣，仍勝市場預期，阿里業績怎解讀？績後怎操作？傳蘋果iPhone 14開售，為保持銷量不會加價，蘋果概念股齊升，比亞迪電子 （00285） 、高偉電子升幅逼近一成，舜宇光學 （02382） 收升逾6%，蘋果概念股翻身時機到？ 中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你睇實市況。

Time code
00：25 - 港股今日焦點速覽　
01：02 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：01 - 亞太股市早段市況速報
04：15 - 美股受台海局勢影響不算大     加息、經濟數據更關鍵
05：10 - 台海局勢對美方影響不大    中方對美算克制
06：27 - 睇實美國9月加息幾多厘     美股未必會再大升
07：40 - Tesla（TSLA.US）拆股未必太大炒作    拆股後有正面影響
09：36 - Tesla（TSLA.US）選址起廠對股價短線未必有刺激
10：26 - Tesla（TSLA.US）見圓底好轉  企穩900美元之上可睇1000美元
11：17 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：15 - 大市反彈成交低     市場觀望不敢入場
13：12 - 港股成交達1300億才有明確方向
15：10 - 恒指下望19178點為重要支持
15：24 - 阿里巴巴 （09988） 業績解碼：收入、盈利勝市場預期
17：50 - 阿里巴巴 （09988） 雲計算增長不佳
18：31 - 阿里巴巴 （09988） 網購盈利受累疫情    料下半年見好轉
20：09 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 可造淡？  91元買入點睇？
22：30 - iPhone 14不加價有吸引力     留意消息傳聞是否真確
24：30 - 蘋果概念股積弱多時股價低殘     反彈未轉勢
25：05 - 手機行業增速慢    直接影響手機設備股估值
25：45 - 港股開市前市況速報
26：32 - 業績股：長和 （00001） 、長實 （01113） 、百濟神州 （06160） 、信達生物 （01801）  
27：34 - 市場消息：SOGO母公司利福國際 （01212） 宣布短暫停牌
27：50 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
32：01 - 港股開市初段市況速報
32：18 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 業績如何展望？企穩300元樓上  未有貨現價買上望幾多？
34：59 - 觀眾問股：百度 （09888） 130元買入前景點睇？
36：41 - 觀眾問股：九倉置業 （01997） 34元可再去？
38：45 - 觀眾問股：友邦 （01299） 換馬中移動 （00941） ？友邦持貨約7萬，如盡沽買入約1500股中移動是否可行？中移動現有約4000股可加注收更多息？
41：31 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.5元買入點睇？
43：01 - 觀眾問股：東方電氣 （01072） 10.26元有貨點睇？ 反彈目標位？
44：09 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） VS 華虹半導體 （01347） 點揀？仲有幾耐玩？
46：11 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 、藥明生物 （02269） 點睇？咩位可入和目標位？
48：17 - 觀眾問股：越秀房託 （00405） 3.5元有貨點算？
49：26 - 觀眾問股：友和 （02347） 上市有貨未沽     現價走唔走？
50：28 - 觀眾問股：中海油 （00883） 、中石油 （00857） 冇貨可收集？
52：12 - 港股開市初段市況速報
52：38 - 財經日誌提提你

*步入8月業績期 重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股業績策略*

*下半年本港樓價跌一成？重溫《ET財智Talk》彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

責任編輯：何美澄

 

欄名 : ET開市直擊

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