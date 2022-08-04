【阿里巴巴業績】阿里張勇：4至5月整體增速放緩、6月看到向好跡象　未來聚焦於更有消費能力群體（第二版）

▲ 【阿里巴巴業績】阿里張勇：4至5月整體增速放緩、6月看到向好跡象 上季累斥35億美元回購

阿里巴巴截至6月底季度收入及Non-GAAP淨利潤同勝預期，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，雖然阿里業務在4、5月增速相對放緩，但進入6月已經看到向好跡象。

張勇在分析員會議談及阿里的競爭策略，他指出，在消費者側，會不斷強化手淘作為消費者主陣地的認知（編按，意指用戶滑手機時到淘寶系App 瀏覽），提供豐富多樣的數字零售「場」的體驗，特別在不確定的消費大環境下，聚焦於更有消費能力的消費群體，輔之可以提供給不同層次用戶不同價值主張的消費矩陣，如淘特、淘菜菜、閒魚、盒馬等等。

張勇表示，在商家側，阿里為商家提供更好的工具和服務，強化商家可持續經營主陣地的地位。張勇重申，阿里已經實現10億國內年度活躍用戶的目標，未來將聚焦不同消費群體錢包份額的增長，而不再是追求國內絕對用戶規模的增長。

CFO 徐宏：通過持續改善運營效率 關鍵戰略業務虧損收窄

阿里巴巴上季斥資約35億美元回購約3,860萬股美國存託股（ADS）（美：BABA），截至6月底，回購計劃仍有120億美元未使用的額度。

阿里旗下淘特及淘菜菜，以至本地生活服務虧損收窄。阿里巴巴首席財務官徐宏表示，儘管新冠肺炎疫情反覆帶來了挑戰，收入按年表現穩健；通過持續改善運營效率，以及更專注優化成本，關鍵戰略業務虧損收窄。

1.23億名年度活躍消費者淘寶天貓消費超過1萬

6月份季度，淘寶和天貓的消費者繼續維持高留存率，尤其是消費能力較高的消費者，截至6月30日止的12個月，有超過1.23億名年度活躍消費者每人在淘寶和天貓上消費超過10,000元；相比於過去12個月，約有98%繼續保持活躍。

中國商業業務的88VIP會員用戶亦表現強勁的購買力，截至上季度，阿里有2,500萬名88VIP會員，每名會員的年平均消費額為超過57,000元。

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記者：李哲毅