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【阿里巴巴業績】阿里張勇：4至5月整體增速放緩、6月看到向好跡象　上季累斥35億美元回購

股市 19:36 2022/08/04

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【阿里巴巴業績】阿里張勇：4至5月整體增速放緩、6月看到向好跡象　上季累斥35億美元回購

阿里巴巴截至6月底季度收入及Non-GAAP淨利潤同勝預期，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，雖然阿里業務在4、5月增速相對放緩，但進入6月已經看到向好跡象。張勇又稱，過去一個季度，公司積極應對宏觀環境的各種變化，通過持續加強為客戶創造價值的能力，聚焦長期戰略。

張勇強調，阿里巴巴擁有的高質量消費群體，以及滿足客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性，對未來長期增長充滿信心。

阿里巴巴上季斥資約35億美元回購約3,860萬股美國存託股（ADS）（美：BABA），截至6月底，回購計劃仍有120億美元未使用的額度。

阿里巴巴上季收入持平兼經調整盈利跌3成，更多業績詳情可看【下一頁】

CFO 徐宏：通過持續改善運營效率 關鍵戰略業務虧損收窄

阿里旗下淘特及淘菜菜，以至本地生活服務虧損收窄。阿里巴巴首席財務官徐宏表示，儘管新冠肺炎疫情反覆帶來了挑戰，收入按年表現穩健；通過持續改善運營效率，以及更專注優化成本，關鍵戰略業務虧損收窄。

6月份季度，淘寶和天貓的消費者繼續維持高留存率，尤其是消費能力較高的消費者，截至6月30日止的12個月，有超過1.23億名年度活躍消費者每人在淘寶和天貓上消費超過10,000元；相比於過去12個月，約有98%繼續保持活躍。

中國商業業務的88VIP會員用戶亦表現強勁的購買力，截至上季度，阿里有2,500萬名88VIP會員，每名會員的年平均消費額為超過57,000元。

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記者：李哲毅

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 張勇 GAAP 阿里巴巴 淘寶

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