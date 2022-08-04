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【阿里巴巴業績】阿里張勇：雲增長取決經濟狀況、今年招聘6000畢業生　4至5月整體增速放緩、6月起有向好跡象（第三版）

股市 22:59 2022/08/04

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【阿里巴巴業績】阿里張勇：4至5月整體增速放緩、6月看到向好跡象　上季累斥35億美元回購

阿里巴巴截至6月底季度收入及經調整淨利潤同勝預期，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇在分析員會議表示，雖然阿里業務在4、5月增速相對放緩，但進入6及7月持續改善月，預計社會消費氣氛仍須一段時間才能完全復甦。

阿里上季淘寶天貓的線上實物商品 GMV（交易總額）錄得按年中單位數下降，問及GMV恢復趨勢，張勇指出，復甦表現與社會消費預期具密切相關，上半年中國經濟增長0.4%，社會零售商品總額跌0.7%，而居民消費佔可支配收入約64%，低過去年的69%，相關指標反映現時社會消費仍處於復甦階段。

阿里巴巴上季收入持平兼經調整盈利跌3成，更多業績詳情可看【下一頁】

整體雲增長取決於中國經濟狀況 

阿里上季雲業務按年增長放緩至10%，略差過預期。張勇指出，目前中國IT 支出佔GDP比重仍低於美國等水平，認為各行各業數碼化將帶來更多機遇。張勇提到，以往帶動雲業務增長的互聯網公司開始放緩，現時會聚焦拓展非互聯網公司，並補充整體雲增長要取決於中國經濟狀況，如果經濟向好，企業投資數碼化意慾更大。

阿里近季強調降本增效，張勇指出，未來會繼續聚焦更有消費能力的群體，並會向不同層次用戶群提供給不同價值主張的消費模式，例如淘特、淘菜菜、閒魚、盒馬等，認為有助提高整體效率及利潤率。張勇補充，未來仍會投入到物流、售後服務等關鍵基礎建設。

阿里巴巴上季投資螞蟻收益跌17%至37億人幣　季內已收取螞蟻股息近40億人幣，看【下一頁】

今年阿里已招攬逾6000位應屆畢業生

內地互聯網公司愈趨着重社會責任，張勇指出，阿里會繼續做好相關工作，包括協助提升就業率及更好地服務中小企，並透露今年阿里已招攬逾6000位應屆畢業生，張勇強調，會一如既往投資在人才資源。

對於阿里會否進軍新能源等行業，張勇表示，阿里會從核心策略去思考發展，包括考慮透過雲技術協助新能源行業營運，利用自動駕駛技術改善物流，探索元宇宙技術提升消費體驗，希望與不同產業一同成長。

阿里巴巴上季斥資約35億美元回購約3,860萬股美國存託股（ADS）（美：BABA），截至6月底，回購計劃仍有120億美元未使用的額度。

（第三版加入問答環節內容，第二版加入業績電話會議發言）

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記者：李哲毅

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