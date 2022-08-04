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【美股焦點】標指近1個月彈逾8%、惟大行未改看淡　料後市受盈利下調與基金走資拖累

股市 19:37 2022/08/04

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隨著美國加息預期略為降溫，標普500指數近1個月反彈逾8%，即使由年初起累計，仍跌約13%。不過，盛博（Sanford C. Bernstein）警告，美股企業盈利按年料有15%至20%跌幅，盈利疲弱恐拖累美股大市表現，預期後者短期內會有一波跌浪。

盛博解釋，美股盈利下調周期與美股基金走資，都只是剛剛開始。投資者第二季起雖停止買入美股，但首季美股錄得的2000億美元龐大資金流入，至今尚未調頭流出。

6月份時投資者對美股持倉反映他們非常看淡市場，但高盛指現況已較當時有所改善，投資者的資產配置變化，短期可望成為刺激美股上升的動力。

然而，高盛策略師認為，現況不足以說服他們美股已真正見底，並預期美股未來走勢會將依賴宏觀經濟數據。該行又提醒，在宏觀經濟動力未有清晰好轉的跡象下，風險偏好暫時再度升溫並非熊市結束的訊號，反而會增加美股出現新一波跌浪的風險。

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責任編輯：余倩敏

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