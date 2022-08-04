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【定存優惠】工銀亞洲推「貨幣兌換定期存款」推廣　兩星期定存特惠年利率高達6.5％

理財智慧 20:24 2022/08/04

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工銀亞洲推出最新貨幣兌換定期存款優惠，客戶即日起至2022年8月31日，經工銀亞洲以港元兌換成澳元、紐西蘭元、英鎊及人民幣4種貨幣，並同時開立兩星期定期存款，即可享最高 6.5%特惠年利率。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

持有工銀亞洲「理財E時代」或「綜合帳戶」的客戶，可享有特惠年利率6%；持有「理財金帳戶」的客戶則享有特惠年利率 6.5%。兌換金額介乎港幣 10萬元至300萬元 。

【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處招聘採購主任 月薪逾2.8萬元 入職條件一覽【見下頁

    點擊圖片放大
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優惠詳情：

兌換成 存期 特惠年利率
港元 澳元 兩星期
  • 理財E時代／綜合帳戶： 6.00%p.a.
  • 理財金帳戶： 6.50%p.a.
紐西蘭元
英鎊
人民幣

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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撰文 : 陳楚琨

經濟 定期存款 工銀亞洲 港元 紐元 澳元 香港 英鎊 人民幣

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