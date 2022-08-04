【定存優惠】工銀亞洲推「貨幣兌換定期存款」推廣　兩星期定存特惠年利率高達6.5％

工銀亞洲推出最新貨幣兌換定期存款優惠，客戶即日起至2022年8月31日，經工銀亞洲以港元兌換成澳元、紐西蘭元、英鎊及人民幣4種貨幣，並同時開立兩星期定期存款，即可享最高 6.5%特惠年利率。

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持有工銀亞洲「理財E時代」或「綜合帳戶」的客戶，可享有特惠年利率6%；持有「理財金帳戶」的客戶則享有特惠年利率 6.5%。兌換金額介乎港幣 10萬元至300萬元 。

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優惠詳情：

由 兌換成 存期 特惠年利率 港元 澳元 兩星期 理財E時代／綜合帳戶： 6.00%p.a.

理財金帳戶： 6.50%p.a. 紐西蘭元 英鎊 人民幣

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