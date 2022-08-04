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【英國加息】英倫銀行加息0.5厘　英鎊卻轉跌0.5%　因預告第四季衰退

股市 19:58 2022/08/04

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英倫銀行繼6月加息0.25厘後，最新公布加息0.5厘，政策利率由1.25厘升至1.75厘。英倫銀行加息幅度為27年來最大，但與市場預期相符，利率水平創2008年12月以來最高。英國利率期貨顯示，市場預期英倫銀行9月會議有69%機會加息0.25厘。

宣布加息後，英鎊一度升0.5%，兌美元高見1.221，惟預告經濟衰退，英鎊急跌，最多跌0.5%，低見1.2084。

英國通脹預期高見13.3%　兩年後通脹才會回到2%

英倫銀行9位委員中，有8位同意加息0.5厘，1位支持加息0.25厘。央行預期，英國通脹今年10月會升至13.3%的高峰，遠高於6月時預測「略高於11%」，根據市場利率，一年後的通脹率為9.53%，預計兩年後通脹才會回到2%的水平。

英倫銀行與澳洲央行一樣，在利率前瞻性指引上，提到未來政策沒有在預設路徑上。

料英國經濟第四季陷衰退

此外，英倫銀行又提到當地勞動力市場仍然緊張，國內成本和價格壓力上升，預期英國經濟第四季度進入衰退，衰退將持續5個季度，英倫銀行亦提升今年第四季度失業率預測至3.67%，較早前預期3.61%為高。

英倫銀行指，將推出一周7天的短期回購工具，以確保在退出量化寬鬆政策期間，短期市場利率保持在央行利率附近。另外，又提到暫時考慮在9月貨幣政策委員會會議後不久開始發售國債，仍要視經濟和市場狀況以及確認投票結果而定。

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記者：葉志偉

經濟 財政政策 失業率 利率期貨 英倫銀行 英國 加息 貨幣政策

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