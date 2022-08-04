【公共交通】香港電車慶祝118周年 推出Sanrio主題電車穿梭港島 聯乘本地品牌推運動及生活用品

自1904年起投入服務的香港電車，迄今已有118年歷史，今年將推出一系列的聯乘慶祝活動，包括與Sanrio角色聯乘的主題電車、與Maskology門市聯乘的居家小品、與852FES聯乘的運動用品及生活家品，以及與彩通色彩研究所合推的「個性電車」。

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香港電車特意尋找了幾個伴隨無數市民成長的經典Sanrio角色，於今個夏天一同登上派對電車，沿路為香港電車送上生日祝福。Ahirunopekkle（AP鴨）擔任重要的車長身份，帶領其他人氣角色，Minnanotābō (大口仔)、KEROKEROKEROPPI（Keroppi）、POCHACCO（PC 狗）登上派對電車暢遊港島，穿梭大街小巷，欣賞香港迷人城市景致，感受獨一無二的派對體驗。

市民可以到港島沿線捕捉#165 Sanrio主題電車，留下倩影，亦可以於8月起到Maskology門市把香港電車與Sanrio Characters首次聯乘的居家小品帶回家中，將「叮」點喜悅散落到家裡每一 個角落，詳情可留意香港電車與Maskology的官方社交媒體。

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香港電車向來重視本地文化，致力推動本地品牌發展。今年香港電車亦有份參與Live Nation HK以香港人堅毅拼搏精神為主題的852FES「Awaken Festival 覺醒文化」。活動涵蓋了本地和經典的音樂、文化、生活及藝術，大眾可以透過參與展覽，市集及手藝工作坊加深對本地藝術及文化的認識，並在疫情緩和後重拾喜樂和歡笑。

電車一直伴陪港人成長，更是香港文化及生活不可或缺的一部份。近年更積極拓展品牌走出「公共交通工具」的框架，將品牌融入生活。市民將可於香港電車與Maskology在852FES的聯乘攤檔上找到多款以懷舊電車標誌及地圖為主題的運動用品及生活家品，把港式氛圍帶回家中。

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電車一直與時代並進，而香港電車的姊妹公司tramplus在早前更舉辦了全港學界首個NFT Hackathon及設計比賽。是次活動推動了學生的創意及科技知識，當中獲得冠軍殊榮的英華女學校及啟基學校的代表隊伍憑藉對「元宇宙」及「智慧城市」的無窮想像，贏得業界及藝術界評審的一致賞識，分別勇奪中學組及小學組的。兩份冠軍作品會於852FES作展覽，亦會化成電車車身廣告在港島巡遊。藉此鼓勵大眾與香港新一代一同衝破想像，構想未來電車，漫遊「元宇宙」。

852FES「Awaken Festival 覺醒文化」活動

日期及時間：8月12日中午12點至晚上8點、8月13日上午11點至晚上8點、8月14日上午11點至晚上7點 地址：香港國際機場亞洲博覽館2號展館

去年，香港電車與彩通色彩研究所攜手，共同打造專屬香港的「香港電車綠」Pantone 彩通色彩， 展現電車的可持續發展、活力創新又令人安心的獨特個性。香港電車與彩通色彩研究所於年初起推出「Very Peri 雙層電車」及「樂活電車」，在疫情期間為大眾打打氣，呼籲公眾關注「身心靈健康」。來到盛夏改為探討「個性」主題，香港電車誠邀乘客登上「個性電車」，在熙來攘往的鬧市中發掘並欣賞自己的獨特個性。

延續「樂活電車」的「調色配搭」風格，「個性電車」引進4種個性獨特且鮮艷繽紛的色彩：

PANTONE 16-1356 Persimmon Orange（柿子橙）- 自信、善於交際 PANTONE 14-0850 Daffodil（黃水仙）- 明亮、具洞察力 PANTONE 16-2118 Pink Power（活力粉）- 有趣、充滿活力 PANTONE 18-4143 Super Sonic（超音鼠）- 青春、鼓舞人心

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責任編輯：嚴浩文