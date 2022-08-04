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4隻熱門美股分析一覽　META、Netflix股價有望追落後？

股市 19:18 2022/08/04

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美國眾議院議長佩洛西結束訪台行程，市場料中美可避過正面衝突，道指上日收升逾400點。美股業績期，多隻科技股久違炒起，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）分析4隻熱門美股Apple（AAPL.US）、Alphabet（GOOG.US）、META（FB.US）、Netflix（NFLX.US）是否值得入手。（詳見下文）足本分析→【按此

*步入8月業績期　重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股業績策略*

馮宏遠（Thomas）分析4隻熱門美股：

META（FB.US）、Netflix（NFLX.US）- 業績落後可投機博一轉，博其跌到殘會見短線反彈

Apple（AAPL.US）- 買得相對安樂，但現水平不宜追入，走勢強但預計會回調，宜等回調至160美元附近再買

Alphabet（GOOG.US）- Alphabet業績廣告增長部分令市場失望，但亦是部署選擇

*追加：下半年本港樓價跌一成？重溫《ET財智Talk》彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢*

責任編輯：何美澄

欄名 : 3分鐘睇股

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