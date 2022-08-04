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【業績｜長和系】李澤鉅：近數年表現長和多元化優勢　霍建寧：英國電訊業務正談市場內整合

股市 19:03 2022/08/04

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【業績｜長和系】李澤鉅：近數年表現長和多元化優勢　霍建寧：英國電訊業務正談市場內整合

長和 （00001） 上半年盈利按年增4%，每股中期息增加5%至0.84元。長和主席李澤鉅在業績公告指出，經營業務所在地衰退風險增加，令集團持續大幅調低增長預期。李澤鉅在業績會議上補充，近數年業績展現長和作為全球公司、多元化業務的好處，在宏觀經濟多變時，很多「寶貝」提供穩定回報。

長和聯席董事總經理霍建寧續指，最新業績展示當集團一部分業務走低時，會有另一個業務補位，例如歐元、英鎊匯率不利集團呈報業績時，有石油業務受惠能源價格上升；當中國零售業務放慢時，歐洲零售有所提升。

李澤鉅：香港將會加P籲買家量力而為，可見【下一頁】

李澤鉅：目前只有25%負債以浮息計算

面對息率走高，李澤鉅指出，集團目前只有25%的負債是浮息計算，反映利率上漲風險可控。至6月底，長和淨負債1684億港元，淨負債比率20.5%，但集團預期出售英國電訊鐵塔業務可在8月完成，李澤鉅表示，會將相關款項進一步減少負債，也會按市場情況回購。

長和上半年歐洲電訊業務收入按年跌9%、EBITDA跌22%，若以當地貨幣計則分別跌1%和14%，主要受累意大利分部業績跌23%。霍建寧表示，公司在意大利有充足5G頻譜，會加快商業化運作，並會尋找網絡分享機會。

3英國洽市場內整合　中國零售業務料緩慢恢復

3英國多次傳出與同業合併，霍建寧稱，一直視市場內整合為重大機遇，承認在英國有與其他同業商議，但目前不能透露商議進度，會在完成時即時公布。

中國今年3月多地出現疫情，長和中國零售業務EBITDA按年大跌6成，令集團零售業務以本幣計EBITDA按年跌3%。李澤鉅指，中國零售業務處於困難不是秘密，但認為在困難時期，集團的現金流和士氣能展示競爭優勢，預期消費者氣氛恢復進度緩慢，會視之為讓公司有更多時間改良網上網下、自家品牌等管理。

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記者：麥德銘

港股 李澤鉅 霍建寧 長和（00001）
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