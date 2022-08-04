【電子消費券】南豐紗廠推消費券加碼優惠 消費滿500元即送250元現金券

第二階段消費券即將於8月7日推出，南豐紗廠承接上一輪消費券購物熱潮，再推重磅加碼獎賞。訪客凡消費滿指定金額即可獲現金券，多購物多獎賞。另外，日本表參道人氣有機抹茶店 THE MATCHA TOKYO與剛開業的全港首個咖啡豆自助烘焙店KOKO COFFEE LABO，亦於日前登陸南豐紗廠，為市民帶來耳目一新的慢活餐飲體驗。

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由8月7日起，於南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿500元，憑即日單據可獲得HK$250現金券，當中包括100元購物現金券兩張及50元餐飲現金券一張，總值250元。南豐紗廠希望藉著消費券優惠，與市民攜手支持本地小店，配合可持續購物概念，啟發大眾展開更具環保意識的生活方式。

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責任編輯：羅浩濂