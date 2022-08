英超市只有深膚色BB霜上防盜鎖 消費者反問：淺色又唔鎖？

英國超市將被盜竊猖獗的商品鎖入防盜箱內,但做法被指帶種族歧視成份。英國有消費者在連鎖超市Tesco選購商品時,發現超市職員將所有適合黑人膚色的BB霜鎖起,質疑「點解淺色BB霜又唔鎖?」。Tesco其後致歉,表示是人為錯誤。

英媒報道指,女子Natalie Westgate與女兒在西倫敦奧斯特利(Osterley)的Tesco閒逛時,發現職員將所有Garnier品牌、包裝為黑人女性的的深膚色BB霜鎖入防盜箱,而旁邊同款,但封面為白人女性的淺膚色BB霜則未被鎖起,認為做法有種族歧視成份。

Natalie質疑

「點解淨係鎖起深色BB霜,淺色又唔鎖?」(do you think it is ok to only have the dark range security boxed and not the entire range)