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英超市只有深膚色BB霜上防盜鎖 消費者反問：淺色又唔鎖？

環球社會熱點 09:05 2022/08/05

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英國超市將被盜竊猖獗的商品鎖入防盜箱內，但做法被指帶種族歧視成份。英國有消費者在連鎖超市Tesco選購商品時，發現超市職員將所有適合黑人膚色的BB霜鎖起，質疑「點解淺色BB霜又唔鎖？」。Tesco其後致歉，表示是人為錯誤。

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英媒報道指，女子Natalie Westgate與女兒在西倫敦奧斯特利（Osterley）的Tesco閒逛時，發現職員將所有Garnier品牌、包裝為黑人女性的的深膚色BB霜鎖入防盜箱，而旁邊同款，但封面為白人女性的淺膚色BB霜則未被鎖起，認為做法有種族歧視成份。

Natalie質疑

「點解淨係鎖起深色BB霜，淺色又唔鎖？」（do you think it is ok to only have the dark range security boxed and not the entire range）

批評超市做法令人厭惡及帶有種族主義，要求超市盡快回覆。

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Tesco最初強調各分店會因應盜竊情況，為商品安裝安全防盜裝置，防止造成損失。Tesco強調做法並無針對特定種族人士，稱職員樂意為希望購買這些商品的顧客提供協助。

Natalie對Tesco回應感到不滿，Tesco發言人其後指BB霜不應鎖在防盜箱，純粹是分店職員人為錯誤，對此深感抱歉。據悉，Tesco已指示奧斯特利分店員工適當使用防盜裝置。

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責任編輯：郭麗明

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