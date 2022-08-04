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【她經濟】首見少女遊戲主題CAFE爆滿加場　遊戲商：銷量穩定玩家忠誠度高

商業 19:06 2022/08/04

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遊戲商舉辦全港首個乙女主題CAFE活動作，玩家反應熱烈要延長時間。（資料圖片）

中國近年出現「她經濟」一詞，指女性消費能力大幅提升，而歐美遊戲界亦急於發展女性休閒玩家市場。在亞洲如日本、台灣、香港等地，女性遊戲玩家早已存在，但早期多集中於「少女遊戲」（或稱乙女遊戲）類型，「少女遊戲」泛指以視覺小說和模擬遊戲為多數的題材，女性玩家角色可選擇和男角色發展情感關係，類同男性玩家的「戀愛模擬」遊戲。此類玩家對作品忠誠度高，除了遊戲外亦願意花費購入角色週邊商品等，創造巨大商機。

【航空業】波音獲批交付787客機　惟777添新安全指引

遊戲代理商GSE在2019年開始引入日本公司製作的「少女遊戲」作品，並加入中文字幕，在華文語系地區發售獲得不俗反應，遂持續引入更多不同公司作品至今。GSE資深版權及產品部經理Mandy Yeung稱，公司與3間日本知名的少女遊戲公司合作，至今引進近20款作品。她形容少女遊戲玩家的忠誠度高，作品較小眾但銷量甚為穩定，網上社交媒體的關注度亦高。又留意到近年遊戲店員會主動向客人推介少女遊戲給女性玩家，認受性有提升。

    點擊圖片放大
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今年GSE未有參加動漫電玩節，卻以6位數字預算，展開全港首個乙女主題CAFE活動作宣傳，同類活動以往在日本、台灣舉辦為主，今次希望香港玩家可投入享受。現場有特別佈置及限定遊戲記念品，原定3日活動發表後反應超乎預期，時段極速滿座及收到大量查詢，遂延長至7日。

【人才需求】香港玩具業對人才需求量大　企業增聘社交媒體營銷員工

記者：王浩賢

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