【業務調整】Salesforce關閉香港辦事處　料將裁減數十名員工

▲ 綜合各大媒體報道指，Salesforce已關閉其在香港的辦事處，並辭退所有香港區員工。

人力資源軟件商Salesforce近日傳出業務調整消息，當中涉及內地及香港的業務。綜合各大媒體報道指，Salesforce已關閉其在香港的辦事處，並辭退所有香港區員工。Salesforce發言人承認，公司正優化業務結構。

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據內地SaaS行業平台《牛透社》的消息指，Salesforce正為中國區業務進行調整，受影響的包括內地和香港辦公室。而是次調整大約涉及60至70人，大部分員工是直接透過解約方式處理。

外媒《TechCrunch》報道引述Salesforce發言人指，公司正加速與阿里巴巴的戰略合作夥伴關係。發言人又稱，由於與阿里巴巴加強合作，Salesforce正在優化其業務架構，為大中華地區提供更好的服務，並在裁員的同時開設新職位。

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目前未知悉Salesforce裁減哪些職位，但發言人則向TechCrunch證實，該公司正關閉其在香港的辦事處。據LinkedIn的資料顯示，Salesforce香港辦事處的員工是以銷售和客戶管理為主。

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責任編輯：廖淑瑩

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