  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業務調整】Salesforce關閉香港辦事處　料將裁減數十名員工

科技 18:22 2022/08/04

分享：

分享：

綜合各大媒體報道指，Salesforce已關閉其在香港的辦事處，並辭退所有香港區員工。

人力資源軟件商Salesforce近日傳出業務調整消息，當中涉及內地及香港的業務。綜合各大媒體報道指，Salesforce已關閉其在香港的辦事處，並辭退所有香港區員工。Salesforce發言人承認，公司正優化業務結構。

【網絡安全】報告：企業資料外洩成本創新高 60%企業轉嫁成本至消費者

據內地SaaS行業平台《牛透社》的消息指，Salesforce正為中國區業務進行調整，受影響的包括內地和香港辦公室。而是次調整大約涉及60至70人，大部分員工是直接透過解約方式處理。

外媒《TechCrunch》報道引述Salesforce發言人指，公司正加速與阿里巴巴的戰略合作夥伴關係。發言人又稱，由於與阿里巴巴加強合作，Salesforce正在優化其業務架構，為大中華地區提供更好的服務，並在裁員的同時開設新職位。

【數碼轉型】流程自動化 可增效率減成本3成 

目前未知悉Salesforce裁減哪些職位，但發言人則向TechCrunch證實，該公司正關閉其在香港的辦事處。據LinkedIn的資料顯示，Salesforce香港辦事處的員工是以銷售和客戶管理為主。

【網絡安全】釣魚攻擊猛增266% 微軟、Facebook最常被冒名濫用

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港電影NFT】古天樂主演《明日戰記》推NFT　增影視IP影響力
2022/08/01
【香港電影NFT】古天樂主演《明日戰記》推NFT　增影視IP影響力
【NFT】出版商Pearson擬進軍NFT市場　從二手教科書銷售獲利
今日
【NFT】出版商Pearson擬進軍NFT市場　從二手教科書銷售獲利

你可能感興趣

【香港電影NFT】古天樂主演《明日戰記》推NFT　增影視IP影響力
16:54 2022/08/01
【香港電影NFT】古天樂主演《明日戰記》推NFT　增影視IP影響力
【NFT】出版商Pearson擬進軍NFT市場　從二手教科書銷售獲利
今日 16:00
【NFT】出版商Pearson擬進軍NFT市場　從二手教科書銷售獲利
職位招聘 數碼轉型 SaaS 阿里巴巴 香港 裁員 Linkedin 中國 軟件

下一篇文章

【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
【佩洛西訪台】台灣官網遭境外DDoS攻擊　專家如何拆解？
【佩洛西訪台】台灣官網遭境外DDoS攻擊　專家如何拆解？
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【手機市場】手機產量過剩　全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%
【手機市場】手機產量過剩　全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%
【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款