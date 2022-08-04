瑞銀看好大灣區金融業發展 推薦10隻受惠股

瑞銀投資總監亞太區辦公室發表報告，認為近年封關對大灣區的長期發展影響不大。該行認為，區內更強連繫與更具效率的勞動力，將有助當地科技、金融、物流及醫療護理行業的發展。「ETF通」等互聯互通機制的出台，亦有利大灣區金融業發展，利好銀行、交易所及券商等板塊。同時，大灣區醞釀建立一小時生活圈，亦對區內港口及物流活動有利。該行同時推介10隻，受惠大灣區發展的港股。

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瑞銀推介大灣區概念股名單：

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至於本港，瑞銀指出當地金融、法律、教育及商業服務都屬強項，有力繼續扮演區內金融及專業服務中心的角色。

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