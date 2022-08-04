  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀看好大灣區金融業發展 推薦10隻受惠股

股樓投資 19:19 2022/08/04

分享：

分享：

瑞銀投資總監亞太區辦公室發表報告，認為近年封關對大灣區的長期發展影響不大。該行認為，區內更強連繫與更具效率的勞動力，將有助當地科技、金融、物流及醫療護理行業的發展。「ETF通」等互聯互通機制的出台，亦有利大灣區金融業發展，利好銀行、交易所及券商等板塊。同時，大灣區醞釀建立一小時生活圈，亦對區內港口及物流活動有利。該行同時推介10隻，受惠大灣區發展的港股。

【長和系】長和確認正洽售 尚乘數科母企股份  詳情請看【下一頁

瑞銀推介大灣區概念股名單：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

平安證券料港股已盡顯頹勢 本月可留意10大金股  詳情請看【下一頁

至於本港，瑞銀指出當地金融、法律、教育及商業服務都屬強項，有力繼續扮演區內金融及專業服務中心的角色。

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】.

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

上一篇文章

【電子消費券】南豐紗廠推消費券加碼優惠 消費滿500元即送250元現金券

下一篇文章

【有相睇】大埔豪宅林海山城現樓直擊　單位設獨立私人升降機大堂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

平安證券料港股已盡顯頹勢 本月可留意10大金股
平安證券料港股已盡顯頹勢 本月可留意10大金股
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【異動股】傳華府禁止出口晶片開發必需軟件 中芯全日炒上近半成
【異動股】傳華府禁止出口晶片開發必需軟件 中芯全日炒上近半成
MIRROR演唱會意外12子工作叫停 廣告人Rudi Leung：短期內或會主動減產廣告 估計不少企業仍想找鏡仔合作
MIRROR演唱會意外12子工作叫停 廣告人Rudi Leung：短期內或會主動減產廣告 估計不少企業仍想找鏡仔合作
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
【消費券優惠】麥當勞再推出「消費券套餐優惠券」　App用戶可100元買4個套餐
【消費券優惠】麥當勞再推出「消費券套餐優惠券」　App用戶可100元買4個套餐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款