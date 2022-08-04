▲ 【儲局官員】儲局官員指高利率或維持更長時間 美債息率企2.7厘

美國聯儲局上周加息0.75厘後，市場原預期9月加息幅度或會放緩至0.5厘，但隨著美國昨晚公布的工廠訂單及服務業PMI勝市場預期，經濟數據造好加上聯儲局官員繼續維持鷹派言論，9月再加息0.75厘的預期升溫，10年期國債息率企2.7厘水平。

美國經濟未必能軟著陸

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）則估計，聯儲局明年不太可能減息。他認為當局將繼續加息，然後保持在一定水平，直到有信心通脹率回落至2%，但可能需時數年，而如果市場對經濟衰退的預期準確，通脹回落的速度將會更快。另外，他指出，美國經濟有可能實現軟着陸，但坦言不知道其「可能性」有多大。

里奇蒙聯儲銀行總裁巴爾金表示，聯儲局將竭盡所能將通脹回復至2%目標。他指出，美國目前每月近40萬的就業增長，失業率亦是近半個世紀以來最低，與經濟衰退的憂慮有些不一致。

利率或在高水平保持更長時間

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）則認為聯儲局6月時的經濟預期仍是利率路徑的合理指引。聯儲局下月會議加息半厘是合理的做法，但如果看到通脹繼續飆升，勞動力市場未有放緩跡象，加息0.75厘可能更合適，但不認同當局應該快速大幅提高利率，然後在幾個月後再降低利率，這對家庭和企業來說會很艱難。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示贊成聯儲局在前期大幅加息的策略，並重申希望年底利率達到3.75至4厘，以遏制40年來最強勁的通脹。他認為美國經濟目前仍未陷入衰退，因就業增長依然強勁。

布拉德表明聯儲局會採取有力行動令通脹重回2%區間，將可能令利率在「更高的水平保持更長時間」，以便收集足夠數據，證明通脹正在以可持續的方式下降。

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編輯：葉志偉