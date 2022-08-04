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【美股焦點】Salesforce據報關閉香港辨事處及裁員數十人　傳中國分部解散並交由阿里巴巴接管中港銷售

股市 18:08 2022/08/04

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【美股焦點】Salesforce據報關閉香港辨事處及裁員數十人　傳中國分部解散並交由阿里巴巴接管中港銷售

主營客戶關係管理（CRM）軟件的Salesforce（美：CRM）據報正在將中國業務重新定位，外媒《TechCrunch》引述Salesforce 發言人稱，公司正在加速與阿里巴巴 （09988） 的戰略合作夥伴關係，會優化業務結構，承認將關閉香港辦公室。據報Salesforce香港辦公室將裁減數十名員工。

綜合報道消息，Salesforce 已解散其中國部門，該部門負責監督內地、香港和台灣的業務。報道稱，阿里巴巴將接管Salesforce在內地及香港的銷售業務，而台灣將由其新加坡辦事處管理。

傳Salesforce中港業務調整將裁減60至70個職位

目前Salesforce網頁顯示，正在廣州招聘產品管理總監及高級軟件工程師，意味Salesforce技術團隊仍在廣洲，有內媒指，由於內地及香港的業務調整，將裁減60至70個職位，並會關閉香港辦公室。

Salesforce發言人未有作正面回應是否交由阿里負責中港銷售業務，只稱期待繼續為大中華區的客戶提供服務，並幫助他們取得成功。香港歷來是跨國公司進入中國的跳板，據LinkedIn 資料顯示，Salesforce 香港辦事處職位大多圍繞銷售及客戶管理。

LinkedIn、雅虎和Airbnb等國際科技巨頭縮減中國業務

Salesforce 有意在中國服務國際企業，但由於中國監管限制複雜，Salesforce無法獨力拓展市場，隨著中國在過去幾年出台新規則控制跨境數據處理，國際科技巨頭已經縮減了在中國的業務或完全退出市場，包括LinkedIn、雅虎和Airbnb等。

2019年，阿里巴巴成為Salesforce大中華區的獨家供應商，去年Salesforce 和阿里巴巴推出了一項聯合產品，幫助品牌擴大在中國的社交商務業務，包括利用微信等社交網絡推動電子商務銷售。

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編輯：李哲毅

美股 港股 科技產品 社交平台 科技戰 Salesforce（美：CRM） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 Airbnb

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