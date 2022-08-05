【英國王室】夏洛特小公主驚喜現身 黑白間條裙即斷貨

英聯邦運動會正如火如荼舉行，王室成員不時被拍攝到觀看各項賽事。威廉王子的次女夏洛特小公主日前驚喜現身，伴父母一同觀賽。當地有媒體報稱，夏洛特當日身穿的小圓領黑白間條裙已在網上售罄。

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自英聯邦運動會上月底開幕後，威廉（Prince William）與凱特（Kate Middleton）多次到場觀賽，但其3名子女則甚少露面。夏洛特小公主（Princess Charlotte）周二（2日）突然現身，與父母一同參加在伯明翰舉辦的活動及賽事。

夏洛特伴隨父母現身英聯邦運動會賽事

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夏洛特表情多多

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夏洛特過往照片

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當日夏洛特伴隨父母，欣賞曲棍球﹑游泳及體操比賽。紮起孖辮的夏洛特身穿一件黑白色間條的小圓領裙子加上平底涼鞋，可愛之餘不失優雅。當日照片可見，夏洛特十分活潑好動，不時擺出可愛姿勢。

《每日郵報》指出，夏洛特驚喜亮相後，身穿價值35英鎊（約335港元）的Rachel Riley黑白色間條小圓領裙即成搶手貨。牌子網站顯示，不論任何尺碼均為斷貨，而且在夏洛特現身後數小時內已火速售罄。

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責任編輯：吳漢培