  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│收租股】吳天海：通關情況一日不清楚　本港零售及租金走勢難以預測

股市 17:59 2022/08/04

分享：

分享：

九龍倉置業 （01997）  上半年基礎淨盈利增加3%至33.73億元，集團主席兼常務董事吳天海在業績會上表示，本地消費已恢復得「七七八八」，但欠缺遊客消費下，本地消費能力始終有上限。他又表示，即使本港通關，也存在其他變數影響遊客是否來港，例如內地是否同樣通關、往返本港航班班次等。

航機班次需時復原恐礙遊客來港意慾

展望本地零售前景，他直言先決條件是通關「幾時通」與「點樣通法」。吳天海指，集團過去幾年業務預算都失準，因之前對本港通關的假設一直落空，故拒絕再就零售前景此作出預測。他表示，一日通關情況不清楚，都難以準確預測本港零售及租金走勢。

吳天海表示，最理想情況是本港可與全球通關，倘不能一步到位，亦應分階段進行。他又稱，即使本港通關，也要視乎對接地區如內地是否同樣通關，而且即使本港容許自由出入境，但基於航機班次需時復原，連同機票價格較疫情前以倍數上升，都會影響遊客來港意慾。此外，倘通關後內地對入境人士仍實施隔離措施，也對內地訪港旅客帶來不便。

內地只持有兩個發展物業貨尾

內地業務方面，吳天海指九龍倉置業以本港投資為主，過去幾年陸續淡出內地業務下，後者佔集團只有很低份額，主要是經海港企業 （00051） 持有，暫時亦無計劃加重內地投資。他續指，集團於內地現時只持有兩個發展物業，且只餘貨尾尚待推售，另外亦有兩個酒店物業。

九龍倉置業上半年本港物業收入按年微跌，期內盈利按年微升，主要是依賴成本管理。吳天海解釋，集團將繼續在逆市下精準計劃開支，但會「應駛則駛」。他又透露，九龍倉置業現時借貸水平合適，每年現金流亦容許集團借貸水平慢慢減低，故息口上升並不構成大問題。寫字樓租金方面，他指除個別區域如中環外，其餘區域因受制供求，寫字樓租金中期料不會有很大上升動力。

相關文章：

【業績│收租股】九龍倉置業午後急彈逾3%　半年基礎淨盈利增加3%至逾33億元、息增至0.7元　時代廣場收入下跌15%

【盈喜盈警】九龍倉置業發盈警　料中期由盈轉虧　股價半日跌1%

記者：余倩敏

港股 出入境管制 吳天海 收租股 九龍倉置業（01997）

上一篇文章

港股恒生指數升460點報20174點　阿里巴巴（09988）、美團（03690）、騰訊（00700）、京東（09618）股價齊升

下一篇文章

科技股業績短炒攻略　騰訊700已夠低殘可炒波幅？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元
【港產美股】尚乘數科HKD瀉34%依然為市值第五大金融股　沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」
【港產美股】尚乘數科HKD瀉34%依然為市值第五大金融股　沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」
【港股夜期】恒指夜期跌11點　北水錄得9.7億元淨流入　買中移動（不斷更新）
【港股夜期】恒指夜期跌11點　北水錄得9.7億元淨流入　買中移動（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款