【業績│收租股】吳天海：通關情況一日不清楚　本港零售及租金走勢難以預測

九龍倉置業 （01997） 上半年基礎淨盈利增加3%至33.73億元，集團主席兼常務董事吳天海在業績會上表示，本地消費已恢復得「七七八八」，但欠缺遊客消費下，本地消費能力始終有上限。他又表示，即使本港通關，也存在其他變數影響遊客是否來港，例如內地是否同樣通關、往返本港航班班次等。

航機班次需時復原恐礙遊客來港意慾

展望本地零售前景，他直言先決條件是通關「幾時通」與「點樣通法」。吳天海指，集團過去幾年業務預算都失準，因之前對本港通關的假設一直落空，故拒絕再就零售前景此作出預測。他表示，一日通關情況不清楚，都難以準確預測本港零售及租金走勢。

吳天海表示，最理想情況是本港可與全球通關，倘不能一步到位，亦應分階段進行。他又稱，即使本港通關，也要視乎對接地區如內地是否同樣通關，而且即使本港容許自由出入境，但基於航機班次需時復原，連同機票價格較疫情前以倍數上升，都會影響遊客來港意慾。此外，倘通關後內地對入境人士仍實施隔離措施，也對內地訪港旅客帶來不便。

內地只持有兩個發展物業貨尾

內地業務方面，吳天海指九龍倉置業以本港投資為主，過去幾年陸續淡出內地業務下，後者佔集團只有很低份額，主要是經海港企業 （00051） 持有，暫時亦無計劃加重內地投資。他續指，集團於內地現時只持有兩個發展物業，且只餘貨尾尚待推售，另外亦有兩個酒店物業。

九龍倉置業上半年本港物業收入按年微跌，期內盈利按年微升，主要是依賴成本管理。吳天海解釋，集團將繼續在逆市下精準計劃開支，但會「應駛則駛」。他又透露，九龍倉置業現時借貸水平合適，每年現金流亦容許集團借貸水平慢慢減低，故息口上升並不構成大問題。寫字樓租金方面，他指除個別區域如中環外，其餘區域因受制供求，寫字樓租金中期料不會有很大上升動力。

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記者：余倩敏