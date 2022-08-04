【理財智慧】最低成本買美股與港股方法 一文了解碎股投資和月供股票的優勢

現時市面上有五花百門的投資產品，當中有不同的風險程度，而股票投資也是其中一個選項，雖然風險和不確定性較高，但回報可以很高而且流動性強。除了直接在二線市場購買外，現時投資股票的方法包括月供股票和碎股交易，以下便會介紹月供股票和碎股交易的好處。

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股票回報

參考過往的數據，如果以長期而言，美股每年都有不錯的回報，約每年7%回報，當然個別板塊可以會較大市好或不好的增長，但整體而言都一直向好發展。當然，現時環球的經濟因為俄烏問題、通脹問題、新冠疫情等，現時環球市況都受壓，但股價其實都只是回到一個比較合理的水平。

月供股票

如果要投資港股，每次最低的入場費為「一手」，有別於A股一手即100股，港股的一手按個別股票而定，可以以一百股、一千股為一手，但可能動輒都幾千至幾萬元。為了降低入場門檻，個別銀行或券商提供「月供股票」的方式，每月幾百到幾千元進行港股投資，便可以以當時價錢買入股票，可以帶來平均成本法的好處，以固定金額進行投資，長期可以拉底成本，避免錯誤入市。

碎股交易

相對而言，投資於美股相對較「親民」，投資於美股以「一股」為單位，但如果投資於個別股價較高的股票，動輒都幾千元，例如特斯拉(TSLA)現時每股約920美元，折合港元7,176元，但現時有部分券商平台提供港股與美股「碎股交易」，以金額作為單位買賣，即使無足夠的資金也可以進行股票投資。

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記者：陳佳恩