【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」

新居入伙，不少業主都會大量花心思為自己的「安樂窩」進行重新裝修，今期《精明裝修》介紹的單位在將軍澳日出康城第八期Sea To Sky，為了追求個性和生活質素，令到空間更實用，因此戶主決定裝修單位及訂製家具，他們找來Solid Idea室內設計公司協助，花費38萬元，整個項目耗時4個月。單位在裝修期間遇上疫情，需要改由海運家具，致數星期的延遲。

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該單位實用面積為468平方呎，為一對新婚夫婦的自置物業，採用開放式廚房設計，兩房一廳，一間為主人房，一間為書房及備用客房，整體設計走現代簡約輕奢風格。

擺設簡單盡用空間

由於單位採開放式廚房設計，因此可盡用空間，戶主選擇加建中島，加強空間劃分，亦創造了額外空間收納洗碗機等家電。而在色調上面，戶主希望配合原有地板及門窗的色調，因此整體家具及用色均傾向簡樸並配上滲光設計為主。在一眾家具當中，戶主表示以電視櫃最值得一提，他指自己當初在水泥，木紋以及雲石之間搖擺不定，幾經考慮後，最終決定同時採用3種材料，並以玫瑰金色條分隔，營造出不同層次感。

為了方便日常生活，戶主亦花了不少心思，透過模組化的可移動電力軌道插座，可按需要去增加，減少以及調整插座位置，而天花板的兩棧路軌射燈，更是利用了磁石安裝而成，並可以透過手機遙控產生不同的色溫，相當智能。

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設計顧及未來生育需求

考慮到將來的人生規劃，單位在設計上特意預留「走棧位」應付未來需要，如主人房採用高身入牆設計，並減去其他不必要裝飾及衣櫃，只留下一個高吊燈作照明以及點綴之用，以騰出空間作存放嬰兒床。客房方面亦沿用同樣思路，因此只以加添簡單家具為主，因應未來子女的需要再作改造即可。

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裝修費用 設計連訂造家具費用：18萬元 油漆：3萬元 電力：3萬元 家具：8萬元 其他：6萬元 總計：38萬元

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記者：鄭日棱