  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (五) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」

理財智慧 09:30 2022/08/05

分享：

分享：

新居入伙，不少業主都會大量花心思為自己的「安樂窩」進行重新裝修，今期《精明裝修》介紹的單位在將軍澳日出康城第八期Sea To Sky，為了追求個性和生活質素，令到空間更實用，因此戶主決定裝修單位及訂製家具，他們找來Solid Idea室內設計公司協助，花費38萬元，整個項目耗時4個月。單位在裝修期間遇上疫情，需要改由海運家具，致數星期的延遲。

【iM驗樓】業主今年初買入睿峰貪其交通方便　驗收睿峰439呎單位　廚廁皆漏水整體獲評78分【下一頁

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

該單位實用面積為468平方呎，為一對新婚夫婦的自置物業，採用開放式廚房設計，兩房一廳，一間為主人房，一間為書房及備用客房，整體設計走現代簡約輕奢風格。

擺設簡單盡用空間

由於單位採開放式廚房設計，因此可盡用空間，戶主選擇加建中島，加強空間劃分，亦創造了額外空間收納洗碗機等家電。而在色調上面，戶主希望配合原有地板及門窗的色調，因此整體家具及用色均傾向簡樸並配上滲光設計為主。在一眾家具當中，戶主表示以電視櫃最值得一提，他指自己當初在水泥，木紋以及雲石之間搖擺不定，幾經考慮後，最終決定同時採用3種材料，並以玫瑰金色條分隔，營造出不同層次感。

為了方便日常生活，戶主亦花了不少心思，透過模組化的可移動電力軌道插座，可按需要去增加，減少以及調整插座位置，而天花板的兩棧路軌射燈，更是利用了磁石安裝而成，並可以透過手機遙控產生不同的色溫，相當智能。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

    點擊圖片放大
    +19
    +18

設計顧及未來生育需求

考慮到將來的人生規劃，單位在設計上特意預留「走棧位」應付未來需要，如主人房採用高身入牆設計，並減去其他不必要裝飾及衣櫃，只留下一個高吊燈作照明以及點綴之用，以騰出空間作存放嬰兒床。客房方面亦沿用同樣思路，因此只以加添簡單家具為主，因應未來子女的需要再作改造即可。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

裝修費用

設計連訂造家具費用：18萬元

油漆：3萬元

電力：3萬元

家具：8萬元

其他：6萬元

總計：38萬元

【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點【下一頁

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
裝修設計 日出康城 將軍澳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款