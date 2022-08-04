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【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位

理財智慧 18:40 2022/08/04

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今期《精明裝修》介紹的另一個單位位於馬灣珀麗灣，戶主由於家庭成員增加，需要較大單位居住，因此選擇購入該單位，他們找來Bel Concetto Interior Design協助重新裝修。單位實用面積達834平方呎，擁有兩房兩廳，整體走摩登簡約風格，考慮到單位的窗戶比較大，因此戶主希望在設計上能引入更多自然光，加上有小朋友的因素，他們在用色上的要求亦希望以簡約為主。

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【二手樓價】珀麗灣海景三房762萬沽　業主因兩個原因　減近50萬放售【下一頁

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

雲石增添簡約氛圍

整個工程歷時約4個月，花費約105萬元，為了製造簡約及光亮的效果，大廳整體上採用了白色雲石紋，以及黑色石紋物料，在營造簡約氛圍之餘，亦可以加強對比的效果。除了對比色以外，單位的另外一大亮點便是「槌仔紋」的利用，在電視機櫃，展示櫃等地方都不難發現它的影子，設計師Dick Chan表示「槌仔紋」的設計會令整體感覺更開揚。

雖然單位擁有兩房兩廳，但要容納人數不少，因此在空間利用上亦相當考驗功夫，考量到飯廳「凸」字形的形狀，因此設計師決定在飯廳加建一面牆，將飯廳空間與廚房相連，在廚房內增加一間工人房。另外，廚房門亦採用了波紋設計，不單止增加了私隱度，亦能解決玻璃門常見的「指紋印」問題，一舉兩得。

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如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結

考慮到小朋友比較活躍，所以單位設計上亦盡量增加弧綫位，從而防止小朋友撞傷。由於戶主希望單位的設計能增加小朋友的共處機會及時間，因此在子女房間方面，設計師選擇將兩間客房磚牆間隔打通，從而令兩位小朋友的共處機會大增，利用碌架床的特性，更能在床的下方創造出小朋友活動空間，用於放置書台等家具。

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裝修費用

設計費約7萬

打拆約9萬

牆身、天花工程及油漆約12萬

電工約10.5萬

地板約8.2萬

浴室工程約16萬

廚房工程約17萬

木器約25.6萬

總計：約105萬

 

【二手樓價】珀麗灣海景兩房累減90萬沽　略低銀行估價　代理：買家加息周期入市謹慎【下一頁

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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記者：鄭日棱

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珀麗灣 香港 裝修設計

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