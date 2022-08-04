▲ 【業績｜房託股】越秀房託中期單位分派大減三成至8.53仙、股息率6.8厘 疫情反覆瞄準4大業務租戶

越秀房託 （00405） 上半年收入增長7%至9.44億元（人民幣，下同），物業收入淨額增長7.6%至6.87億元。每基金單位分派8.53港仙，按年少30.8%，現價股息率約6.84厘。期內除稅後及與基金單位持有人交易前的淨虧損5.21億元，主要受融資成本增加及港元銀行貸款及港元、美元有擔保票據產生匯兌虧損所致，去年同期為溢利2.85億元。

寫字樓收入增長37%

以業務收入劃分，除寫字樓增37.1%至6.38億元外，其他業務均錄倒退，如零售商業倒退5.4%至7676.3萬元；專業市場倒退54.7%至6333.7萬元，酒店公寓倒退15.3%至1.66億元。

越秀房託投資者關係總監姜永進指出，集團7個寫字樓項目中，5個出租率逾90%；上半年續租比率85%，租金亦升2%，當中越秀金融大廈9%租戶年內到期，明年為24%，料租金上行空間約7.5%。

姜永進指出，下半年疫情或反覆，經濟料繼續增長但不及以往高速，未來瞄準從事新能源汽車，消閒體育、消閒體驗及醫療健康業務四大類租戶。

截至6月底負債比率43.9%

姜永進指，集團截至6月底負債比率43.9%，與上限仍有一段距離，早前已進行一項債務重組，融資成本從4.3厘降至3.5厘，涉每年節省利息約1000萬元。

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記者：宋佩恩