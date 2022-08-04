【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有

原定今年內上映，製作費高達7億元，由DC漫畫著名角色拍成電影的《蝙蝠女》（Batgirl），發行商華納兄弟日前宣布腰斬電影發布，並指將不會於戲院及HBO Max播放。

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根據外媒報導， 電影《蝙蝠女》製作費高達9,000萬美元，但經內部試映後反應不佳，惡評如潮，更有人認為電影在100滿分只值30多分，因此華納兄弟決定及時止損，腰斬這部作品，並決定取消發行電影，不會於戲院及HBO Max上播放。而外媒《Variety》引述華納兄弟消息人士指，《蝙蝠女》遭腰斬與其質素無關，而是華納兄弟新任行政總裁David Zaslav打算調整過往發展策略，希望將電影專注在戲院上映，但考慮到《蝙蝠女》上映及發行成本太大，因此決定把電影腰斬。

電影《蝙蝠女》由Leslie Grace扮演女主角蝙蝠女、蝙蝠俠則由《飛鳥俠》米高基頓（Michael Keaton）再次飾演，更有《盜墓迷城》男主角班頓費沙（Brendan Fraser）及《鼓動真我》西蒙斯（J.K. Simmons）等著名演員參演，年初時已率先曝光首張劇照。

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責任編輯：羅浩濂