【辦公室補眠】日企推出「睡眠箱子」 直立式設計讓員工站著午休 一年後正式發售

打工仔每天工作朝9晚5，有時甚至要加班，少不免有睡眠不足的問題。最近，日本的家具品牌伊藤喜（ITOKI Corp. ）與木廠Koyoju Gohan聯合開發推出一款「睡眠箱子」，雖然外型奇怪，但直立式的設計可讓員工工作累了，便可站在箱子裡面午休，助解決日本當地的過勞問題。

辦公時間過長是日本、甚至各地皆普遍的問題，日本甚至有一個術語「居眠り」，即是指在公司休眠，甚至在任何公共場合休眠。該兩間企業希望合作推出新的產品的，幫助為日本帶來更健康的辦公室文化。

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研究表明休眠一段時間後可提高生產力。伊藤喜的公關總監表示，在日本，很多日本人傾向於不間斷地連續工作，並會把自己鎖在浴室裡一段時間休息，他認為這是不健康，應該在舒適的地方睡覺才合宜，希望企業可將其用作更靈活的休息方式。

使用「睡眠箱子」時會像一隻「紅鸛」般，直立而微微後躺睡在箱裡。員工睡在「睡眠箱子」裡面的時候，由於裡面安裝了固定的支撐物，讓身體可在休眠時好好固定，比如頭部、臀部和膝蓋等，並保持站立的睡眠姿勢，確保頭部、膝蓋和背部都得到舒適的支撐，這樣人就不會摔倒。該企業預計「睡眠箱子」會在一年後正式發售，但目前售價尚未公布。

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責任編輯：龍紀瑩