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【芯片大戰】台積電澄清：產能擴充按計劃進行　此前傳英特爾推遲訂單將拖慢台積電擴產3納米芯片

股市 17:37 2022/08/04

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【芯片大戰】台積電澄清：產能擴充按計劃進行　此前傳英特爾推遲訂單將拖慢台積電擴產3納米芯片

研究機構TrendForce發表調查指，由於英特爾（Intel，美：INTC）計劃將Meteor Lake當中tGPU晶片組外判予台積電（美：TSM）製造，該產品原訂今年下半年量產，但由於產品設計與製程驗證問題後因遞延至明年上半年，近期量產時間表又因故再度遞延至明年底，使得明年原預訂的3納米產能近乎全面取消，此舉已大幅衝擊台積電擴產計劃。

不過台積電其後回應媒體查詢時指出，公司不評論個別客戶業務，公司產能擴充項目按照計劃進行。

TrendForce表示，英特爾此舉已大幅衝擊台積電擴產計劃，造成3nm製程自今年下半年至明年首波客戶僅剩蘋果（APPLE，美：AAPL），產品包含M系列晶片及A17 Bionic；因此，台積電已決議放緩其擴產進度，以確保產能不過度閒置造成巨大的成本攤提壓力。

由於3nm擴產成本高昂，TrendForce預期，台積電放緩擴產進度亦將影響部分2023年資本支出規劃，導致台積電2023年資本支出規模可能低於2022年。

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責任編輯：李哲毅

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 台積電（美：TSM） 英特爾（Intel，美：INTC）

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