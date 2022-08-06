【Mosaic慢慢砌@iM網欄】最緊要慢 馬賽克不用急

上星期剛完成一個展覽的作品，累到恍如大病一塲！

寫文章的朋友應該大都有同感，像筆者以前在報館工作，不到截稿一剎那，也不會瘋狂按鍵，完成一篇篇急就章。這種習慣帶到馬賽克的創作時，就不大適合了，原因不僅僅是馬賽克是體驗慢生活的最佳藝術種類，而是根本沒法子快！

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

記得在意大利馬賽克之都拉文納學習時，老師告訴我們，在羅馬那個年代，工匠們為教堂砌馬賽克，基本上是住在旁邊，他們有些是犯人，有些是工匠，也有來自希臘的工藝師。教堂內的馬賽克，是由地面到頂端鋪滿整幅牆，他們就在現場邊切割邊砌，完成一座教堂的工作，可能歷時十多二十年後，也許，一生中只能完成一至两座教堂的作品。

在畫畫時，畫一條綫，需時可能不必一秒。但用馬賽克砌一條綫，首先用鉗切好所粒粒，還要用膠水黏上，不熟手的分分鐘要20分鐘，若不是方形，三角形，而圓形，心形的，花的時間會更長。

急也沒用，當你砌完一幅圖，怎也要等待至少24小時，才可以填縫。填縫的意思，是將馬賽克粒中間的空隙以水泥或填縫泥鋪滿再抹乾淨，形成保護與平整。把粉狀的填縫劑與水混和搞至牙膏狀，有需要還可以加上顏色，才鋪上去整個畫面，待一會兒要乾了，抹去表面多餘的填縫泥，這個過程筆者覺得像發現了文物，把久封的泥塵掃清，最後亮出閃光的寶物。假如你在這時趕着去街，那就別開始這個程序，否則會弄得非常混亂。

▼ 點擊圖片放大

再過24小時，乾了之後，還要打磨，把尖銳的玻璃及陶瓷磨平，避免受傷，但這也是講技巧的，不小心的話連玻璃表面的光芒磨掉了就可惜了。很多人說藝術創作如冥想、修行，放在馬賽克身上也非常適合不過了。

無論多有經驗的人，真的到了完成後，才真正看到效果如何，若不滿意的話，往往重頭再來一點也不出奇。早前朋友訂造的《拜占庭小花》剛完成，這件很受歡迎的作品本來已很熟練，但在兩個月的努力完成後，整個木質底盆竟然無端裂開，簡直把筆者傷心的哭了！相信是筆者新的選用了密度較高的櫸木，加上在砌之前底釉不足，遇上冷縮熱漲下成為悲慘的下塲！怎辦？只好抹乾眼淚，總結經驗，重新砌一個。

寫了那麼多，好像在抱怨，其實大部分時間，筆者還是慢悠悠，獨個兒，聽着古典樂，嘆着玫瑰花茶，享受馬賽克的慢生活。

筆者發誓，下次一定不能趕工！筆者已是第幾次發誓了……！

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

作者 _ 洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（ AIMC ）會員， 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

更多 Mosaic 慢慢砌 @ 洪捷的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！