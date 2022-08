【Mosaic慢慢砌@iM網欄】最緊要慢 馬賽克不用急

上星期剛完成一個展覽的作品,累到恍如大病一塲!

寫文章的朋友應該大都有同感,像筆者以前在報館工作,不到截稿一剎那,也不會瘋狂按鍵,完成一篇篇急就章。這種習慣帶到馬賽克的創作時,就不大適合了,原因不僅僅是馬賽克是體驗慢生活的最佳藝術種類,而是根本沒法子快!

記得在意大利馬賽克之都拉文納學習時,老師告訴我們,在羅馬那個年代,工匠們為教堂砌馬賽克,基本上是住在旁邊,他們有些是犯人,有些是工匠,也有來自希臘的工藝師。教堂內的馬賽克,是由地面到頂端鋪滿整幅牆,他們就在現場邊切割邊砌,完成一座教堂的工作,可能歷時十多二十年後,也許,一生中只能完成一至两座教堂的作品。

在畫畫時,畫一條綫,需時可能不必一秒。但用馬賽克砌一條綫,首先用鉗切好所粒粒,還要用膠水黏上,不熟手的分分鐘要20分鐘,若不是方形,三角形,而圓形,心形的,花的時間會更長。

急也沒用,當你砌完一幅圖,怎也要等待至少24小時,才可以填縫。填縫的意思,是將馬賽克粒中間的空隙以水泥或填縫泥鋪滿再抹乾淨,形成保護與平整。把粉狀的填縫劑與水混和搞至牙膏狀,有需要還可以加上顏色,才鋪上去整個畫面,待一會兒要乾了,抹去表面多餘的填縫泥,這個過程筆者覺得像發現了文物,把久封的泥塵掃清,最後亮出閃光的寶物。假如你在這時趕着去街,那就別開始這個程序,否則會弄得非常混亂。

再過24小時,乾了之後,還要打磨,把尖銳的玻璃及陶瓷磨平,避免受傷,但這也是講技巧的,不小心的話連玻璃表面的光芒磨掉了就可惜了。很多人說藝術創作如冥想、修行,放在馬賽克身上也非常適合不過了。

無論多有經驗的人,真的到了完成後,才真正看到效果如何,若不滿意的話,往往重頭再來一點也不出奇。早前朋友訂造的《拜占庭小花》剛完成,這件很受歡迎的作品本來已很熟練,但在兩個月的努力完成後,整個木質底盆竟然無端裂開,簡直把筆者傷心的哭了!相信是筆者新的選用了密度較高的櫸木,加上在砌之前底釉不足,遇上冷縮熱漲下成為悲慘的下塲!怎辦?只好抹乾眼淚,總結經驗,重新砌一個。

寫了那麼多,好像在抱怨,其實大部分時間,筆者還是慢悠悠,獨個兒,聽着古典樂,嘆着玫瑰花茶,享受馬賽克的慢生活。

筆者發誓,下次一定不能趕工!筆者已是第幾次發誓了……!

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

