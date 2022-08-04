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【美國六合彩】幸運兒獨贏過百億獎金 扣完稅得返呢個數？

環球社會熱點 18:10 2022/08/04

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美國超級百萬（U.S. Mega Millions）累積獎金達13.37億美元（104億港元），吸引不少民眾購買。伊利諾伊州有幸運兒贏得美國史上第3高獎金，成功一夜暴富。幸運兒可選擇一次過或分期領取，但前者扣除稅項後，獎金只剩數億美元。

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伊利諾伊州彩票部指，超級百萬中獎彩票於上周五（7月29日）在芝加哥西北郊Des Plaines市的Speedway加油站售出，一注獨得美國史上第3高13.37億美元（104億港元）獎金。

這名幸運兒至今仍未露面，得獎者有一年時間領取獎金，但伊利諾伊州規定，幸運兒要在一個月內決定領取方式，包括一次過抑或分29年收錢。

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多間外媒分析指，如果幸運兒選擇一次過領獎，只能領取約7.47億美元（58.3億港元）款項，再扣除24%聯邦稅，只剩餘5.67億美元（44億港元）。《福布斯》雜誌（Forbes）稱，美國國稅局會將獎金視為個人收入，再徵收9,700萬美元（7.6億港元）稅款。

假設中獎者居住伊利諾伊州，需要再繳付3,700萬美元（2.9億港元）州個人收入稅。七除八扣情況下，選擇一筆過領錢的金額只剩4.33億美元（33.8億港元）。

然而，如果幸運兒選擇分期領取獎金，29年間每年可領取款項會較去年多5%。

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責任編輯：郭麗明

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