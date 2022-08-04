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【電動車】Tesla增自動駕駛定位準確度　為GPS天線技術申請專利

科技 19:11 2022/08/04

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Tesla在文件中聲稱GPS天線除了可增強其導航及自動駕駛的準確度，亦可以在寒冷天氣下為Tesla加熱車窗玻璃。

電動車成為趨勢，而當中所使用的技術也是市場討論的焦點。有外媒指，Tesla早前申請了一項多頻段全球定位系統 （GPS）天線專利。Tesla在文件中聲稱GPS天線除了可增強其導航及自動駕駛的準確度，亦可以在寒冷天氣下為Tesla加熱車窗玻璃。

【Tesla Cybertruck】Cybertruck終於上市？ Elon Musk：明年夏季開始出貨

據《Electrek》報道指，Tesla在文件描述該新設備，稱天線系統可以安裝在車身玻璃的外表面，並利用系統內的電容耦合金屬元件，以增強天線的強度。

此外，在某些情況下，GPS天線可作加熱器使用，例如在寒冷天氣下為Tesla加熱車窗玻璃，以提升電動車在惡劣天氣下的表現。

【電動車】 Tesla將支援Steam 車主可邊充電邊打機

除了上述功能，Tesla也在文件中指出，該設計能夠生產出準確度更高的天線，同時可減少噪聲、功耗及製造成本。

Tesla又表示，其GPS系統不僅用於導航，還能用於自動駕駛。GNSS天線系統可用於向車輛系統提供GPS信號，例如從 GNSS天線接收到的信號可以與來自其他傳感器，如與攝影機的數據結合，能將車輛帶到目標位置的路線。

【Tesla】Tesla展示車用「太陽能」拖車 設Starlink衛星互聯網系統

責任編輯：廖淑瑩

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