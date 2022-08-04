【航空業】波音獲批交付787客機　惟777添新安全指引

▲ 航機製造商波音公司的787夢幻客機再獲批交付，惟777客機又有新安全指引。（法新社圖片）

航機製造商波音公司近年經營一波三折，因787夢幻客機有潛在安全問題被停飛及暫停交付，波音777亦有出現事故同樣被停飛檢查。787夢幻客機在早前再獲美國聯邦航空總署批出的交付許可後，近日聯邦航空總署亦再發出有關777客機的安全指示，要求航空公司跟進處理。

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波音公司旗下的787夢幻客機、主流777系列、單走道737系列等，近年面對多宗意外及安全隱患，被世界各地民航機構勒令停飛檢查，甚至要停止交付航空公司的客機訂單，造成相當影響。隨各地重開旅遊入境，航空需求重燃，客機交付亦要重整。

早前美國聯邦航空總署重新批出787夢幻客機檢修後的交付許可，意味對波音的財務表現有刺激作用，航空公司亦可更好重啟高需求的長程航線。未來３年料可交付120架庫存中的787夢幻客機，帶來約170 億美元收入。

不過近日聯邦航空總署再對主流777系列發出新安全指引，要求處理有關陣風抑制的功能及零件。另一項是要求運營商解決波音777系列在發生雷擊或電氣短路時，可能發生的油箱放電問題，指令要求航空公司在五年內完成零件改裝。

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責任編輯:王浩賢