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【有相睇】大埔豪宅林海山城現樓直擊　單位設獨立私人升降機大堂

股樓投資 18:52 2022/08/04

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雖然市場預期香港下月才加息，但近期樓市已受影響，各區均見蝕讓買賣。正當市場憂慮之際，發展商未有因此放慢推盤步伐，尤其是豪宅盤，皆因買家大多有實力。由希慎興業 （00014）及香港興業（00480）合作發展，位於大埔露輝路的林海山城，日前開放兩個經佈置的現樓示範單位予傳媒參觀。

其中一個示範單位為第10座3樓A室，實用面積1,160平方呎，屬三房一套間隔，設獨立私人升降機大堂。 

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另一個示範單位則為第10座3樓B室，實用面積1,568平方呎，屬四房兩套房間隔，同樣設有獨立私人升降機大堂。 

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希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞透露，林海山城短期內公布首張銷售安排，計劃推出最少53伙招標，以分層單位為主，亦會考慮加入特色戶及洋房，又指意向價將參照九龍豪宅。被問到加息對豪宅之影響，她認為豪宅市場與別不同，買家均實力雄厚，認為加息對這批買家影響有限。 

雖然發展商認為加息對豪宅市場影響相對輕微，但林海山城提供特別的付款安排及按揭優惠。香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅說，其中包括「90天現金付款計劃」，買家可先付樓價5%之訂金，餘額則於臨時合約日期的90日內付清，另外提供一按及二按貸款計劃，還款期最長20年。一按最高貸款額為樓價八成半，首24個月息口以P（P現為5厘）減2.5厘計算，其後為P；二按最高貸款額為樓價三成，首24個月息口同樣以P減2.25厘計算，其後為P。

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 林海山城 希慎 香港興業

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