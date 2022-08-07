湯文亮：加息合理 應加便加

筆者有一個老友婚姻出現問題，但未見老友有積極行動，而大家亦知道，只要老友願意讓少少步，他的婚姻一定可以挽救得到。但老友無意讓步，但不是不會挽救他的婚姻，老友打算在離婚之後再追他的前妻，他非常有信心可以追得到。其他朋友卻認為，離了婚的女人如潑出去的水，復婚的機會很渺茫。

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加息影響業主不大

財政司陳茂波叫大家有心理準備，在未來幾個月就要加最優惠利率。不過，大家又不用擔心，樓市不會出現類似1998年的危機，我覺得無論加息與否，都不會出現類似1998年的危機。因為當時的業主借貸太高，當樓市下跌，根本無險可守，利息只是一個催化劑。

如果低息，業主還可以守多一陣，倘若加息，不少業主就會立刻放棄，令到樓市如決堤。現在由於有辣招、逆周期措施，以及壓力測試，即使加息，絕大多數業主都可以守得住，不用賣樓。既然業主可以守得住，為何不早日加息？莫非一定要等到銀行體系結餘清零之後才加息？

如果政府有此想法，筆者認為，這是下下之策，情況就好似我老友一樣，離了婚再追他的前妻，復婚的機會有多大，其實同零差不多。

一如所料，美國聯儲局在最新的議息會議通過加息0.75厘，大家都不敢講這是否是最後一次。不過，即使不是最後一次，都是倒數第二次，在9月議息會議，倘若再加息，相信聯儲局將會有一段時間不會加息，即使香港跟足聯儲局加息，亦只不過是加1.25厘，不能夠說對樓市沒有影響，但不會很大，更加不會出現類似1998年樓市危機。加息不會是壓力，金管局應做就要去做。

銀行體系短期清零

倘若金管局不加息，我相信銀行體系在短期之內就會清零，到時不但要立刻加息，還要動用到外滙儲備基金，就算在加息之後，離開的資金未必會重返香港，銀行體系結餘將會長時間維持清零。或者，金管局要追加利息才可以吸引資金回流，所以，跟隨美國加息並非壞事，甚至是有實力才可以跟隨美國加息。

節錄自第771期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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