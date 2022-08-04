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【美股業績】豐田上季純利跌18%、經營利潤大跌四成　原材料供應緊張拖累銷售

股市 18:25 2022/08/04

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【美股業績】豐田上季純利跌18%、經營利潤大跌四成　原材料供應緊張拖累銷售

豐田汽車（美：TM）公布截至6月底季業，2023年第一財季收入按年升7%至8.49萬億元（日圓，下同），較預期8.17萬億為多，惟上季純利按年減少18%至7368.2億元，遜預期，期內經營利潤更大跌42%至5786.6億元，遠遜市場預期的8080億元。集團季度營業利潤率為6.81%，較上一季度5.7%有所提升，去年同期為12.6%。 

目前仍難確保零部件供應充足

豐田季內共售出254.4萬輛汽車，按年跌7.8%，其中28.5%為新能源汽車。豐田指，日圓疲弱帶來了積極外匯收益，但原材料價格上升及供應緊張，令銷售量下降，拖累營業利潤下跌。集團表示仍難以確保半導體等零部件供應，但會與供應商密切合作，實現超預期的産量。豐田堅持今年生産970萬輛汽車的計劃。

料全年純利跌17%

豐田將2023財年收入指引由早前33萬億元，上調至34.5萬億元， 維持全年純利指引跌17%至2.36萬億元，低於市場預期3.3萬億元；經營利潤率則由7.3%，下調至7%。

Tokai Tokyo Research分析師Seiji Sugiura表示豐田業績令市場失望，指公司沒有看到日圓貶值帶來的好處，未有生産更多汽車，成本措施似乎也沒有産生太大影響。

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編輯：葉志偉

美股 汽車 日圓 豐田

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