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【英揆之爭】卓慧思冀改英倫銀行授權目標 應對通脹

環球社會熱點 17:05 2022/08/04

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英國保守黨黨魁選舉最後階段投票在即，外界分析及民調指現任外相卓慧思勝選機會較大。據報卓慧思希望改變英倫銀行的通脹政策授權目標（mandate），認為可有助控制通脹。卓慧思指政策框架自1997年以來無改變過，但時代已經非常不同。

卓慧思民調持續領先 賈偉德表態支持 【下一頁】

英國媒體報稱，卓慧思周三（3日）出席保守黨議員會議時表示，目前通脹受新冠肺炎疫情及俄烏戰爭帶來的巨大衝擊影響，希望改變英倫銀行（Bank of England）的政策目標，令其符合當前需要，幫助抗擊通脹。

卓慧思認為，抗擊通脹的最有效工具是貨幣政策。她希望透過變更，令英倫銀行在未來如世界上其他央行一般，能有效控制通脹率。她同時指出，英倫銀行上次審視政策授權目標已是1997年，但時代已經大為改變。

莫佩琳支持卓慧思 讚對方「理想候選人」 【下一頁】

卓慧思形容，普通民眾正努力支付其能源開支，政府若在此時加稅，令民眾同時需為食物等開支煩惱，是顯然錯誤之事（simply wrong）。

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責任編輯：李俊儀

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