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【香港經濟】總商會下調香港全年經濟預測至收縮0.5%　未能通關窒礙投資活動、復甦前景難樂觀

宏觀解讀 16:55 2022/08/04

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【香港經濟】總商會下調香港全年經濟預測至收縮0.5%　未能通關窒礙投資活動、復甦前景難樂觀

繼多間大行下調本港全年經濟預測後，香港總商會出手將香港2022年經濟預測由增長1.2%下調至收縮0.5%。總商會總裁梁兆基表示，烏克蘭衝突和地緣政治局勢升溫導致全球通脹上升，美聯儲及其他央行因而需要加快加息步伐，此舉削弱本地和國際市場消費者的購買力之餘，亦會打擊營商信心和投資意欲。

梁兆基表示，本港與內地及國際持續未能通關，不僅窒礙投資活動，亦令經濟復甦前景難以樂觀，認為要為香港制定具體的恢復通關時間表，確保繼續吸引人才和企業來港。

總商會預計，香港今年整體通脹率約2.2%，較2月時預測的2%高出0.2個百分點。年底失業率預計為4.3%，較此前預測的4.8%下降0.5個百分點。零售銷售將倒退3%，較2月時預測則為倒退2%；商品出口增長2%，較此前預測的6%少4個分點。

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責任編輯：李哲毅

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